今年最大地震影響台鐵逾三千人 14:48起恢復正常行駛

因應新冠肺炎防疫政策，大多民眾都盡可能留在家中避免外出；但隨著人們在家的時間增加，冰箱存放的食物也變多，而食物存放的愈多，也愈容易忘記哪些食物可能過期；加上各種食物的保存期限不同，或有些食物的保存期限標示比較保守，使人們對保存期限的定義不同而有許多困擾。

2020-05-03 15:52