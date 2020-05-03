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今年最大地震影響台鐵逾三千人 14:48起恢復正常行駛
台鐵簡訊指出，今天上午11時24分在台東縣政府東北方70.7公里，發生芮氏規模5.9地震，彰化、嘉義三級，台中=彰化、沙鹿=社頭間按三級地震辦法辦理，經第一班列車以60K/H慢行無異狀，中午12時15分起該區間路線恢復正常行駛。玉里四級，瑞穗=富里間按四級規定辦理，經工、電單位派員巡查路線及電車線設備皆無異狀，下午2時48分起路線恢復正常行駛，共影響19列次、287分、旅客約3410人。
中央氣象局地震報告指出，今天上午11時24分左右，台灣東部海域發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度40.4公里，最大震度落在花蓮縣、嘉義縣、南投縣、台南市、彰化縣、雲林縣四級。氣象局地震測報中心說該起地震是今年最大的地震，不排除一周內還有規模4.0以上地震。
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