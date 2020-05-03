地牛翻身南投4級超有感 網民：腳底發麻

台灣東部海域今天上午11時24分左右發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度40.4公里，中央氣象局地震報告指出，最大震度落在台東、花蓮、嘉義、南投、台南、彰化、雲林等4級；其中南投雖無災情傳出，但讓南投人直呼「超有感」。

中央氣象局地震報告指出，今天上午11時24分左右，台灣東部海域（台東縣政府東北方70.7公里）發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度40.4公里，最大震度落在台東縣、花蓮縣、嘉義縣、南投縣、台南市、彰化縣、雲林縣4級。

另外，高雄、屏東、嘉義、台中、宜蘭、苗栗和新竹縣也有3級；澎湖2級、新竹市、新北市和台北市則為1級，幾乎全台有感；而因該地震搖晃得很厲害，且持續時間頗長，讓震度4級以上的南投人嚇了一大跳，直呼「超有感」、「嚇死了」。

由於，南投縣過去曾遭921大地震重創，縣民對地震感受超極端，今上午11時許規模5.9有感地震一發生，地方臉書社群「南投人聊天室」、「草屯人」等被地震文洗版，也引發討論，有民眾直呼「嚇死了」、「腳底發麻」，以為是自己頭暈。

此外，有人從睡夢中被驚醒，留言討論「瞬間晃一下好大」、「很搖，嚇死人了」、「站著也感受到地震」，也有人抱怨手機APP沒通報地震，不過也有人認為「超級無感」；而針對該地震災況，南投縣消防局則表示，南投縣內尚無災情傳出。