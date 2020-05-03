妊娠糖尿病媽媽謹記 這3類食物影響血糖

衛福部桃園醫院營養科主任范純美營養師表示，妊娠糖尿病的媽媽在孕期中，經常會覺得肚子餓又怕血糖飆高，不知如何控制飲食或選擇食物，更擔心嚴格的飲食控制是否影響肚子中的寶貝營養與健康；有妊娠糖尿病的媽媽一定要謹記，均衡飲食6大類食物含有醣類的食物，包括「全榖雜糧類」、「水果類」、「乳品類」，這3類是主要影響血糖的食物。

蔡純美說，準媽媽必須適量攝取醣類食物，搭配優質蛋白質食物與膳食纖維，建議1天4到5餐少量多餐，這樣一來不僅可以穩定血糖還有飽足感。不過每位準媽媽的情況不一樣，血糖的控制需要清楚知道一天需要攝取多少醣類，以及點心餐次的分配，可以尋求營養師協助設計符合個人化需求的飲食，而懷孕中血糖的控制除了飲食，運動方面也可以選擇健走、游泳，並做每日血糖監測、飲食紀錄才能穩定控糖。