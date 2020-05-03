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地震！台中人嚇到 有人以為貧血頭暈
今天上午11點24分有感地震，台中許多人感到明顯搖晃，有人被搖醒，有人開車覺得車在搖，網友紛紛留言「有嚇到」，「好大」。
網友在台中人的臉書馬上回報，感覺這次地震搖二次，很大，以為自己貧血頭暈，網友說，這次好像是水平搖，家中水族箱的水不斷搖晃，很擔心水滿出來。
台中市住27樓的蔡姓男子說，他被搖醒，嚇死了，但住在高樓沒選擇，只好繼續睡；前台中市長胡志強立即在臉書問「地震，大家還好嗎？」網友說被嚇到「搖好久」。
今天上午11時24分，台灣東部海域附近發生有感地震，經氣象局初判，震度4級以上地區包括，台東、嘉南、中部、花蓮，台中市區也感覺到劇烈搖晃，台中市消防局表示，目前暫無災情傳出。
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