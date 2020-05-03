影／五一勞動連假 移工勞動部爭權益

五一勞動連假最後一天，台灣移工聯盟與多位移工到勞動部前爭取勞動權益，包括解決廠住不分的沉痾、反對假外展真派遣的移工外展計畫、呼籲政府承擔移工就業服務、在疫情期間給予移工同等台灣人的移動自由、以及看護工要有勞動法令保障。

一位因工殤的移工拿著廠住不分的移工宿舍照片現身說法，在狹小的空間裡住了八個人，沒有窗戶且唯一出口堆滿了東西，這二年從台中到桃園已經有燒死了十多名移工，消防員也冒險奔波搶救，希望勞動部能訂立明確的工廠與宿舍的規範，不要再以跨部會協商及檢討生活照顧計畫書等理由拖延。