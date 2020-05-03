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影／五一勞動連假 移工勞動部爭權益
五一勞動連假最後一天，台灣移工聯盟與多位移工到勞動部前爭取勞動權益，包括解決廠住不分的沉痾、反對假外展真派遣的移工外展計畫、呼籲政府承擔移工就業服務、在疫情期間給予移工同等台灣人的移動自由、以及看護工要有勞動法令保障。
一位因工殤的移工拿著廠住不分的移工宿舍照片現身說法，在狹小的空間裡住了八個人，沒有窗戶且唯一出口堆滿了東西，這二年從台中到桃園已經有燒死了十多名移工，消防員也冒險奔波搶救，希望勞動部能訂立明確的工廠與宿舍的規範，不要再以跨部會協商及檢討生活照顧計畫書等理由拖延。
至於台灣的外籍看護工工時過長及外展計畫中有可能造成移工變成派遣工，都是犧牲移工權益換取台灣經濟利益。移工團體再次呼籲勞動部應該保障本國及外國所有勞工權益，在防疫期間給予移工等同台灣人的移動自由，同時承擔移工的就業服務，保障工作權及避免遭剝削。
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