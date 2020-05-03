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影／花東縱谷飛碟雲出動！台東鹿野今早至少5朵
今天上午全台天氣晴朗，台東縣藍天白雲無垠，南橫山區天空更現驚奇，上午9點多就出現「飛碟雲大爆發」，鹿野鄉盧姓鄉民說，從鹿野往池上方向，就出現5朵飛碟雲，2朵大的外形維持約2個多小時，其他小的不久就被吹散。
台東氣象站指出，飛碟雲主要是上升氣流與下沉氣流共同影響形成，屬高積雲，因常為中間厚邊緣薄，形似豆莢，又叫莢狀雲或者碟狀雲。
台東氣象站解釋，天氣晴朗時，地面水氣隨上升氣流上升，在高空凝結成雲，會在2100公至3000公尺高空形成莢狀（高積）雲，因一層一層堆疊，高積雲往往有不同形狀，包括飛碟、棉花糖、鴨子等形狀千變萬化的雲朵。
盧姓男子表示，今天上午忙著整理自家農田，約9點半，休息時抬頭仰望天空，意外發現西北方往池上鄉的方向，天空竟掛著5朵飛碟雲，不知何時形成，3朵體積較小的，很快被風吹散，但至少有2朵大的維持到上午10點45分，還看得出「飛碟狀」。
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