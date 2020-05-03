影／花東縱谷飛碟雲出動！台東鹿野今早至少5朵

今天上午全台天氣晴朗，台東縣藍天白雲無垠，南橫山區天空更現驚奇，上午9點多就出現「飛碟雲大爆發」，鹿野鄉盧姓鄉民說，從鹿野往池上方向，就出現5朵飛碟雲，2朵大的外形維持約2個多小時，其他小的不久就被吹散。

台東氣象站指出，飛碟雲主要是上升氣流與下沉氣流共同影響形成，屬高積雲，因常為中間厚邊緣薄，形似豆莢，又叫莢狀雲或者碟狀雲。

台東氣象站解釋，天氣晴朗時，地面水氣隨上升氣流上升，在高空凝結成雲，會在2100公至3000公尺高空形成莢狀（高積）雲，因一層一層堆疊，高積雲往往有不同形狀，包括飛碟、棉花糖、鴨子等形狀千變萬化的雲朵。