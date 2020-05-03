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五一連假最後一天 南迴公路中午後南下車輛恐多

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平/台東即時報導
關山警分局除加強各大景點交通疏導勤務外，更於鹿野高台、關山親水公園、池上客家文化園區及伯朗大道等，人潮聚集景區實施防疫宣導。記者尤聰光/翻攝
關山警分局除加強各大景點交通疏導勤務外，更於鹿野高台、關山親水公園、池上客家文化園區及伯朗大道等，人潮聚集景區實施防疫宣導。記者尤聰光/翻攝

今天是五一連假最後一天，許多到台東旅遊的民眾中午過後，陸續返回西部，南迴公路南下方向早上車多，警方預估中午過後愈晚車愈多，已針對易迴堵路段加派警力疏導。

大武警分局表示，今天南迴公路還會有一波收假返回上班車潮，以台東往屏東、高雄方向為主，車流高峰將出現在中午12點至晚上8點。

另台9線與台1線交會處北上往屏東、高雄方向，因匯入台26線北上車潮，預估車多，提醒用路人避開車流高峰時段行駛。上路前注意路況資訊，可運用公路總局即時資訊網或收聽警廣路況。

此外，關山警分局除加強各大景點交通疏導勤務外，更於鹿野高台、關山親水公園、池上客家文化園區及伯朗大道等，人潮聚集景區實施防疫宣導及台20線攔停查察，利用巡邏車上的廣播系統，在景區入口處及路段沿途「放送」防疫規定，降低染疫風險。

南迴公路今天南下方向早上車多，警方預估中午過後愈晚車愈多，已針對易迴堵路段加派警力疏導。記者尤聰光/攝影
南迴公路今天南下方向早上車多，警方預估中午過後愈晚車愈多，已針對易迴堵路段加派警力疏導。記者尤聰光/攝影

屏東 台東 車潮

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