哥玩的不是遊戲是滿滿的快樂回憶！15大網友最愛夜市遊戲來了
玩個開心吧孩子們
夜市裡除了美食，最讓人流連忘返的就屬一攤攤的遊戲攤位，在夜市吃好吃滿後，許多人都會轉戰遊戲攤位大展身手，也算是一種消食啊！
今天的DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來看看網友們最愛玩的15大夜市遊戲是哪些，有的讓你心情變好、有的讓你想起童年，看完如果覺得手癢，有逛夜市的時候就練練功吧！
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第10名：推保齡球
YouTuber可可酒精拍了一支推保齡球遊戲的挑戰，讓網友紛紛討論它頗有難度，如果只是一昧地用手使勁推，力道基本上不會太大，有時候為了好勝還可能受傷，這時候就得用上借力使力這招啦！
用身體的力量帶動手，再推出去的時候，把旋轉的力氣一起灌注到手上，下次可以試試這招～
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第9名：棒球九宮格
夜市裡的棒球九宮格算是少數非常需要技巧的遊戲，準度是必須，控球能力也得有個三兩三，這個攤位前面總是會聚集許多人潮，堪稱是夜市中的排隊人氣遊戲喔！
每個上場的人都會一副摩拳擦掌的自信模樣，不過十個選手裡面能百發百中的永遠沒幾個，倒是在場上投球時可以過過棒球明星的乾癮啦！YouTube
第8名：丟鋁罐／丟沙包
「丟鋁罐遊戲」也是就是俗稱的丟沙包，大部分的人來到這攤都會一副大力水手的樣子，用盡吃奶的力氣丟擲沙包。
不過讓小編告訴你，其實致勝關鍵並不在丟的力道大小，而是得瞄準目標三角塔下層中間的縫隙，基本上只要丟中這個點，鋁罐大多會因為失去重心而坍塌。
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第7名：戳戳樂／抽紅包
戳戳樂大概是夜市裡小朋友最喜歡的攤位，一整面牆的戳戳樂充滿未知的驚喜感，繳完學費給老闆後，就可以慢慢享受揭開驚喜的樂趣了～
小時候戳戳樂帶來的快樂真的是讓人難忘，雖然抽到的東西跟套圈圈的獎品一樣，都是沒什麼用，帶回家被媽媽罵完就放到長灰了XD
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第6名：撈魚／釣蝦
直到現在都還記得撈魚的藍白漁網的樣子啊！以前總是抱著撈一隻魚回家養的雄心壯志（結果到家後沒多久就都死光），興沖沖的來到撈魚攤前繳學費。
若是沒能掌握輕柔手勁和45度角下水的漁網角度，基本上網子很快就破了，之後夜市也發展出不少釣蝦攤，功力好釣到的話，是真的可以帶回家養，或給媽媽加菜（亂講）。
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第5名：麻將賓果／排麻將
通常100元可以玩6局，每局抽15張麻將牌，在6X6的賓果上對獎，只要連成一條線就是中獎，如果沒有連線卻湊滿5張牌，就可以「聽牌」再抽3張，中獎的話就可以獲得娃娃或是其他獎品。
只能說不少賭性堅強的網友可是栽在這攤，投資的銀彈差不多都能買個自動麻將桌了吧（笑）image source:YouTube
第4名：套圈圈
套圈圈也是夜市裡學費收很兇的遊戲（老闆笑），一排又一排的獎品在眼前，從玩具公仔到生活用品，五花八門的獎品全擺出來讓人眼花撩亂，但通常都是想要的套不到，中的都是不喜歡的。
玩到最後甚至來個亂槍打鳥整桶灑上去，然後帶一堆用不到的東西回家被媽媽罵（可怕回憶）。image source:YouTube
第3名：彈珠檯／打彈珠
看到夜市裡那種古早味滿滿的復古彈珠台，童年回憶就會一湧而上，打彈珠壹定要找那種用尺撥彈珠的彈珠檯啊，這樣才能徹底感受自己的手勁，進化版的彈珠檯改良成彈簧拉桿，也是好玩到不行！
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第2名：夾娃娃
現在夾娃娃機滿街都是，不足為奇，但大家第一次夾娃娃，幾乎都是從夜市開始練功的啊！
夾娃娃可是一門需要縝密策略的遊戲，千萬不要相信那些看起來很好夾的位置上的娃娃，位置不是秘訣，重點可是在夾子啊！沒摸透夾子就等著多換些10元硬幣，一路戰到保證夾物金額吧！
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第1名：BB槍／空氣槍／射飛鏢／射氣球
這一票射擊類的夜市遊戲，可說是超經典，一個夜市沒有可以射好射滿的攤位，就不能算是夜市！
氣球擺放的方式五花八門，有固定式的也有轉盤式的，還有邊轉邊上下左右移動的超進階版，不管用BB槍、空氣槍還是飛鏢射，都是滿滿難度，好勝心總會讓人繳上不少學費啊！
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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月04日至2020年05月02日，共兩年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『夜市遊戲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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