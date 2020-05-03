飯店疫情歇業浪潮下 他趕赴東莞履新

新冠肺炎疫情讓台灣許多飯店歇業，曾是飯店總經理的胡智鈞則反而接到新聘工作，趕赴東莞一家國際飯店履新，接下總經理職。他說，目前仍在隔離期，預計6日出關後立即報到，上任後如何在疫情下開創新局是最大挑戰。

胡智鈞在國內飯店業有21年資歷，兩年前離開飯店總經理職轉而從事飯店管理顧問，最近在疫情當頭下，接獲一家台資企業背景的國際飯店邀約，前往東莞接任總經理職務。

要去大陸工作，首先遇到的就是得先依防疫規定隔離14天，這段期間胡智鈞每天在臉書上記錄自己的隔離心得，甚至吃的也拍了下來。飯店房間因有防疫考量，冷氣都暫停，使得室內溫度達到32.5度。他認為，從各方面看來，大陸的防疫做的滴水不漏，不會比台灣差。

胡智鈞說，在各國疫情尚不穩定下，發展國內旅遊，先把內需振興起來是觀光旅遊業的第一步。大陸各地目前也都這麼做，幾乎每天都可以收到各地，甚至是武漢歡迎大家前往的宣傳，政府也發消費券帶動消費。

對於國內的飯店情況，他坦言很多朋友在這一波疫情下都沒了工作或是降薪，但是這樣的動盪大概還得持續1至2年；但在大環境還未好轉前，也只能調整心境、耐心以對。