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連日吹西南風 中南部空品較佳北部亮橘燈
空氣品質監測網資料顯示，今天環境風場為西南風，南部地區位於迎風面，擴散條件較佳；北部地區位於下風處，汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。
今天各地空品，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為良好等級，中部近山區達普通等級。北部、竹苗空品區及馬祖、金門為普通等級，北部近山區可能達橘色提醒等級。
4日環境風場仍為西南風，迎風面南部地區，擴散條件佳，夜間至清晨可能有汙染累積；下風處北部地區，易有汙染物累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。高屏、宜蘭、花東空品區為良好等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區為普通等級；北部空品區為橘色提醒等級。
５日鋒面接近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，環境風場持續為西南風，竹苗以北風速偏弱，須留意汙染物易累積。宜蘭及花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為普通等級。
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