盲點在哪？ 垃圾定點收運試辦效果好 仍沒縣市推動

垃圾車沿途收運危及清潔人員安全，環保署去年補助各縣市試辦定點收運，但據了解，地方都是拿補助費新增定點收運路線，民眾等於多了倒垃圾路線，效果當然不錯，若將現成沿途收運路線改為定點收運，推動阻礙勢必加大。環保署說，今年將強制要求從既有路線調整，年底再評估效果。

環保署表示，各縣市如何收運垃圾，基本上都由地方環保局決定，有些人認為沿途收運比較便利，但也有人希望可以像台北市一樣採用定點收運，清潔人員只要坐在車裡，到了固定地點再下車就好。不過定點收運一個點會停15至20分鐘，丟垃圾地點距離拉長，民眾可能不習慣要走比較遠的路，這些問題都要克服。

環保署說，人口密集的都會區較有條件推動定點收運，因此去年起開始補助各縣市50萬元補助試辦定點收運，共有7個縣市參加，還開觀摩會讓更多縣市參考，環保署基本上樂觀其成，今年吸引16個縣市申請試辦補助，包括新北、新竹、台中、台南、高雄等主要都會區。

不過去年試辦效果雖好，也沒有縣市因此推動定點收運，主因是這些縣市都是拿補助費用新增一條定點收運垃圾路線，對本來沿途倒垃圾的民眾沒有影響，難以判斷政策效果。

環保署說，今年補助辦法要求各縣市試辦時必須從既有路線調整、合併，不能只是新增路線，可以更明確觀察民眾反應，年底時再來評估。