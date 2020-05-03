摔死人後垃圾定點收運仍牛步 「不把清潔員的命當命」

環保署推動垃圾不落地十多年，目前除了台北市採定點收運，其他縣市都是沿途收運。2018年嘉義市一名清潔人員站在垃圾車後執勤，被甩出車外傷重身亡，催生全國推動定點收運聲浪，但兩年過去進度依然牛步，遭環保工會批評不把清潔人員的命當命。

為方便收運垃圾，台北市以外縣市的清潔人員，執勤時多半會站在垃圾車後方踏板隨車移動，路上險象環生。勞動部統計，2012年至2018年共發生13件清潔人員重大職業災害，造成13死1傷，最主要原因為墜落、滾落及交通事故。

不過，道路交通安全規則其實不允許垃圾車後載人，去年8月交通部擬修法同意垃圾車可附載一人，遭質疑將違法行為合法化，交通部緊急宣布暫緩修法。但清潔人員若不站在車後，一天可能得上下車三、四百次，對體力也是一大負荷，各地環保工會因此爭取定點收運才能治本。

全國環保公務機關總工會秘書長楊俊華表示，沿途收運導致丟垃圾的人要追著垃圾車跑，危及用路人安全，還有民眾從二樓直接丟垃圾下樓，砸到清潔人員跟民眾。清潔人員站在車後容易被甩出去，許多垃圾車後方雖用鐵籃子圍住，但只能防墜落，不能防追撞，難以保障安全，根本不把清潔人員的命當命看。

楊俊華表示，各地環保工會近期跟當地環保局溝通，但環保局都不願意挑戰民眾丟垃圾習性，因為現在走出家門幾步路就能追到垃圾車，若採定點收運可能要多走5至10分鐘路程，如何說服里長跟里民是最大難題。

楊俊華說，若擔心全國改為定點收運衝擊太大，可以只先規畫都會區，至於偏遠、鄉村地區幅員廣大，不可能要民眾走遠路丟垃圾，仍可採用沿途收運，但若有人站在後方，就要實施限速15公里等配套措施。

住在新北市的葉小姐說，非常討厭追垃圾車，贊成改成定點收運，就算多走5至10分鐘路也可以忍受，因為追垃圾車時旁邊機車會亂竄，鄰居也會趕時間奔跑丟垃圾，曾有鄰居怕垃圾車開走，直接在遠方將垃圾甩進車內，連她也被垃圾甩到，相當危險。