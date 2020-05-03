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特定民眾只要符合規定 可申請新冠肺炎自費檢驗

聯合報 / 中彰投記者／連線即時報導
彰化縣衛生局指出，新冠肺炎疫情居家隔離或檢疫者，因二親等親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視，可向所在地方衛生局提出外出申請。記者劉明岩／攝影
彰化縣衛生局指出，新冠肺炎疫情居家隔離或檢疫者，因二親等親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視，可向所在地方衛生局提出外出申請。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎疫情雖然逐漸緩和，但國人出境時，部分國家及地區規定要求必須取得出具的未感染新冠肺炎檢驗證明始得入境或登機，

彰化縣彰化基督教醫院即日起，將提供特定民眾進行自費檢驗 COVID-19（新冠肺炎）申請，另針對部分居家隔離或檢疫者因二親等親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視，可向衛生局提出外出申請。

彰化基督教醫院即日起提供特定民眾申請自費檢驗 COVID-19（新冠肺炎），包括一、為因應部分國家及地區需附未感染新冠肺炎檢驗證明，始得入境或登機之防疫規定。二、因二親等親屬身故或重病，需外出奔喪或探視的居家隔離或檢疫者需求，須取得新冠肺炎檢驗證明。

彰化縣衛生局表示，目前印尼、越南、泰國、緬甸、柬埔寨及孟加拉等國及澳門，為因應新冠肺炎疫情，已陸續限制或停止入境，只仍有少數民眾因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素，必須申請入境前述國家或地區，基於人道考量，配合這些國家或地區防疫規定，於申請簽證、入境查驗或登機時，出示由我國醫療院所出具的未感染新冠肺炎檢驗證明。

此外，部分居家隔離或檢疫者因二親等親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視，可向所在地方衛生局提出外出申請，相關流程及規定如下：1.居家隔離/檢疫第5天(含)以後且無症狀者向地方衛生單位提出申請；2.經審查符合資格，且取得醫院同意探病後，由地方衛生單位安排至指定醫療院所自費採檢；3.取得檢驗陰性報告2天內，經醫院同意後由地方衛生單位安排外出，無論探病、奔喪或辦理喪事均以1次1小時為限；4.外出時需全程佩戴口罩並保持安全社交距離，不得搭乘大眾運輸工具。相關資訊可參閱疾管署網站查詢。

新冠肺炎 衛生局 疫情

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