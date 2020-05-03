熱得像炎夏！ 吳德榮： 鋒面近周三變天
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天各地大多晴朗穩定，白天炎熱如夏，南台灣及台東平地最高溫達36、37度，要注意防曬、防中暑。午後北部山區、宜、花近山區偶有局部、少量降雨的機率，影響很輕微。今天北部20至34度、中部21至34度、南部21至36度、東部20至36度。
周二台灣持續在鋒前暖氣團內，各地晴朗炎熱，午後山區偶有局部降雨的機率。
他說，周三、周四鋒面接近，北台灣轉有局部短暫陣雨或雷雨，氣溫稍降；中南部山區及花東亦有短暫降雨的機率。
周五、周六鋒面北移，台灣在暖氣團內，各地恢復晴朗炎熱，午後有局部陣雨或雷雨的機率，大多發生在山區、部分平地亦會受到影響。
下周日晚起鋒面再度接近，北台灣轉變為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，氣溫下降。
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