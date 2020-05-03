有食譜！ 不用上館子 教你燒3道好菜

疫情降低外食聚餐頻率，全職媽媽陳怡樺分享三道拿手好菜，新手媽媽在家也能端出色香味俱全的快炒店料理。她曾旅居中國大陸逾十年，鄉愁帶領她投入台菜和中華料理世界，如今常在網路上分享料理秘訣，也是新手媽媽們的料理老師。

陳怡樺說，她當時因為另一半工作因素，舉家西進到中國大陸生活，當時連醬油都要自己帶過去。想吃到純正家鄉台菜味，只能靠自己的手藝。身為全職媽媽的她，一心投入料理時間，每天除了睡覺，待最久的地方就是廚房。

環境練就陳怡樺燒出好吃的江浙菜、家常菜、台菜、川菜等，農曆年節期間，她常邀無法返鄉過年的思鄉遊子們齊聚，一起圍爐賀新年，用一桌家鄉味療癒大家。

後來她開始經營臉書粉絲專頁「ㄚ樺媽媽的543廚房」，她說當時原本只是單純紀錄做料理的樂趣，後來成為分享各種料理步驟和秘訣的管道。她感謝另一半始終讓出胃來支持，讓她能安心揮鏟炒菜，也不怕食物吃不完。

陳怡樺這次介紹的三道拿手菜分別是蔥爆羊肉、番茄牛肉溫沙拉和蒜蓉粉絲蒸魚片。

董氏基金會營養師卓郁馨說，羊肉富含蛋白質、鐵質，中醫上具溫補效果，但建議體質偏熱者可搭配涼性蔬菜一起吃，如白蘿蔔、冬瓜、筊白筍等。而蔥爆羊肉使用的沙茶醬油脂含量及熱量較高，建議可改使用天然辛香料調味(如胡椒)。此外這道菜另有加糖提味，建議可用煮熟後會釋放甜味的洋蔥取代。

蒜蓉粉絲蒸魚片下面有墊粉絲，卓郁馨說，建議可將粉絲另外汆燙後再搭配蒜蓉蒸魚一起吃，因粉絲會吸收滿滿的醬汁，容易吃進過多的鈉，而造成水腫、血壓升高，若長期吃太多鈉則容易罹患高血壓等心血管疾病。

●食譜

★蔥爆羊肉

材料：羊肉片200克（約0.2公分厚）、青蔥5根、大紅辣椒2根、蒜末2大匙、沙茶醬1大匙、醬油膏1大匙、糖1小匙、米酒1大匙、雞高湯（或水）30至50毫升、太白粉水1大匙、油與鹽適量。

羊肉醃料：米酒1小匙、醬油1小匙、太白粉1小匙、白芝麻香油1小匙（註：太白粉和水1：3，就是太白粉水）。

步驟：

1.將沙茶醬、醬油膏、糖、米酒、雞高湯、太白粉水拌勻備用。醬汁先拌勻，方便之後操作。

2.羊肉用醃料醃5分鐘。

3.大紅辣椒切斜片、青蔥分成蔥綠段與蔥白段備用。

4.炒鍋中下多些油，下蒜末、大紅辣椒、蔥白段炒香。

5.繼續步驟2，羊肉炒至七分熟後，放入步驟1的醬汁，翻炒至收汁。

6.接著下蔥綠段稍稍翻炒，用少許鹽調味，也可不放。

★番茄牛肉溫沙拉

材料：牛小排肉片300克、大番茄3個、秋葵10個、九層塔葉適量（或蘿勒、香菜）、日式薄口醬油3大匙（或用日式調味醬油、昆布醬油）、蜂蜜1到2大匙、洋蔥泥2大匙、薑泥1大匙、初榨橄欖油6大匙、清酒適量（或用米酒）。

步驟：

1.秋葵先用鹽巴搓洗去除絨毛。

2.秋葵燙熟泡冰水降溫，切大斜段備用。

3.鍋中放入500到1000毫升的水煮沸加入清酒，放入牛肉涮熟備用。

4.番茄切大塊，九層塔切絲備用。

5.薄口醬油、蜂蜜、洋蔥泥、薑泥、橄欖油拌勻。

6.將燙熟牛肉片與步驟5醬汁拌勻。

7.續加入秋葵、番茄塊、九層塔絲拌勻即可。

小提示：

1.醬汁要盡量攪拌均勻到乳化狀才會好吃。

2.秋葵可用綠蘆筍、綠櫛瓜、四季豆替代。

★蒜蓉粉絲蒸魚片

材料：魚片300克、黃酒1大匙、胡椒粉1/2小匙、太白粉少許、粉絲1把、豆豉1大匙（切末）、薑末1大匙、蒜末1大匙、辣椒末1大匙、鹽與油適量、生抽2大匙、蠔油1大匙、香油1大匙。

步驟：

1.將魚片用黃酒、胡椒粉、太白粉、抓醃靜置備用。

2.粉絲泡軟備用。

3.鍋中下少許油依序下薑末、蒜末、豆豉、辣椒末炒香，下少許鹽（也可不加）調味。

4.續步驟3，加入生抽、蠔油、香油拌勻備用。

5.蒸盤上依序放上粉絲、魚片後淋上步驟4醬汁，沸水入鍋大火蒸5分鐘即可。

6.起鍋裝飾蔥絲與辣椒絲。

小提示：

1.魚片先抓醃，口感更嫩。

2.大料先炒過後再蒸，風味更圓潤。