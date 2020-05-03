4縣市高溫恐飆逾36度 台東有焚風發生機率

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱及西南風沉降影響，今天中午前後台南市、高雄市、屏東縣及台東縣近山區或河谷，為黃色燈號（36度以上）。

減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

今天馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門有濃霧發生，能見度不足100公尺。

氣象局說，今天環境風場為西南風，各地仍為多雲到晴的天氣，午後宜花地區及中部以北山區偶有局部短暫雷陣雨；溫度方面，白天持續暖熱、高溫可達30度以上，西半部高溫約32、33度左右，南部近山區及河谷更有機會達到36度以上，此外台東有焚風發生機率。

明天環境漸轉西南風，各地白天溫暖，大台北及中南部局部地區高溫可達32、33度左右，其他地區約28至30度；天氣上各地為多雲到晴，午後宜花地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨。

周二、周三中國華南一帶鋒面系統逐漸建立，並接近台灣北部海面，但台灣環境在此鋒面暖區處，近地面環境風場仍偏西南風，北部及東北部水氣略增有局部短暫陣雨，其他地區白天多數時間為多雲到晴，午後花東地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

周四、周五各地大多為多雲到晴，東半部地區偶有局部短暫陣雨，午後中部以北山區留意短暫雷陣雨。

周六另一鋒面接近，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雷陣雨。

10日至12日鋒面接近或影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲。