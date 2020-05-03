狂洗手戴口罩防疫有成 但後遺症來了

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
新冠肺炎疫情悄悄改變民眾生活習慣，使得以往春季出遊好發的疾病減少，但有醫師觀察發現，因為過度洗手或長時間戴口罩衍生的病症增加了。本報資料照片
新冠肺炎疫情悄悄改變民眾生活習慣，使得以往春季出遊好發的疾病減少，但有醫師觀察發現，因為過度洗手或長時間戴口罩衍生的病症增加了。本報資料照片

新冠肺炎疫情悄悄改變民眾生活習慣，使得以往春季出遊好發的疾病減少，但有醫師觀察發現，因為過度洗手或長時間戴口罩衍生的病症增加了。

28歲的筱琦（化名）不久前轉行擔任銀行櫃員，需要經常摸錢、數錢，近來因應新冠肺炎培養隨時清潔的衛生習慣，每碰一次錢就使用乾洗手一次，未料手掌出現些微龜裂脫皮情形，就醫確診為過敏性皮膚炎。

中華美容暨健髮教育學會理事長趙昭明表示，以往春季好發花粉症與日光性皮膚炎等疾病，花粉症是指春暖花開時，引發過敏的花粉或孢粉造成過敏現象，日光性皮膚炎則是由於戶外活動增加、過度暴露於紫外線而造成皮膚過敏的情形。

今年可能因為新冠肺炎疫情，民眾減少出門，使得上述疾病的發生情形減少。不過趙昭明臨床上卻增加不少像筱琦這樣勤用乾洗手而洗出過敏性皮膚炎的個案。

趙昭明表示，酒精主要成分是乙醇，乾洗手主要成分是乙醇、異丙醇等，具有揮發、收斂等效果，且對皮膚具刺激性，因此過度使用可能使手部表皮層角質受傷、皮脂膜被破壞，皮膚水分及油脂大量流失，引發龜裂脫皮等過敏性皮膚炎症狀。

因此，勤洗手應盡量用肥皂、洗手乳與清水沖洗，沒有清水時再改採乾洗手。同時應注意保養，洗手擦乾後擦一點溫和的乳液或護手霜，鎖住水份與油脂，使皮膚較不易受損。

臉部毛孔阻塞長粉刺

除了過度洗手，長時間戴口罩也可能引起皮膚不適。近日就有不少民眾皮膚發癢求診趙昭明，其中一名百貨公司專櫃服務員因為每日撲上大濃妝使皮膚通透性降低，加上長時間戴口罩伴隨而來的熱氣與油脂，讓她兩頰與下巴因毛孔嚴重阻塞而出現一顆顆粉刺，手部擠壓還進一步造成續發性感染。

趙昭明表示，外出公共場所、醫療院所與人潮密集處應戴口罩抵禦病毒，但到空曠處時應取下讓臉部皮膚透氣，可以的話可藉由清水洗臉，減少發熱、出油與阻塞風險。平時應減少上妝，多補充水，每日喝足2000毫升，並適量補充維他命C，其抗氧化作用有助皮膚保持健康光滑。

新冠肺炎 口罩

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