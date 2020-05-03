春天老想打瞌睡？ 中醫建議春宜養肝 夜臥早起
春天回暖總是昏昏欲睡，該怎麼調整？台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰指出，睡醒仍想賴床，總是精神缺缺，春季出現這種現象的人並不少見。時序進到春季，氣溫回暖，人體體表血液循環開始旺盛，此時供給大曩的血液與氧氣可能相對減少，因此使人容易昏昏欲睡，這個現象又稱為「春困」。
中醫所謂的「肝」包含肝臟及內分泌系統，肝主疏泄、疏通調暢全身氣機；肝亦藏血，調節全身血量分配。因此，肝氣好壞影響人的精神、情緒、睡眠、月經等健康狀況，肝氣疏泄調節功能不佳的人往往也易出現春困。
周宗翰指出，春季養生，在生活作息上應依循《黃帝內經》指引，「夜臥早起，廣步於庭，披髮緩行，以使志生」，晚上11點至凌晨1點，肝經循行時間必須有好的睡眠，規律早起，多至戶外散步，並保持心情輕鬆，以避免氣機鬱滯。
當春困發生時，可適度按摩太衝穴與足三里穴，前者可以疏肝解鬱、活絡氣血，後者可以調理脾胃、疏風化濕。
腸胃健康與營養攝取同樣重要，中醫認為「脾胃為後天之本」，有腸胃消化功能正常且有均衡多元養分，包括肝臟在內的全身臟器都將得到滋養。另可適量補充山藥、芡實、薏苡仁、生薑等，有助除溼與補脾氣，適量補充韭菜則有健脾去濁與益肝補陽之效。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言