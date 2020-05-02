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名家看新冠肺炎／杜奕瑾：疫情假消息 台灣首當其衝

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
杜奕瑾運用人工智慧分析新聞和網路輿論，發現假訊息傳播量隨疫情增溫而上升，微信、微博兩大社群媒體常是假訊息根源。記者林俊良／攝影
杜奕瑾運用人工智慧分析新聞和網路輿論，發現假訊息傳播量隨疫情增溫而上升，微信、微博兩大社群媒體常是假訊息根源。記者林俊良／攝影

新冠肺炎疫情增溫，假訊息傳播量也跟著上升。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾說，假消息是由七成事實參雜三成假訊息，藉由社群媒體傳播，引發民眾的真實行動，進而被媒體報導。台灣是「衛生紙之亂」源頭，以及世界衛生組織秘書長譚德塞言語攻擊事件受害者，背後以假亂真的步驟都有跡可循。

杜奕瑾說，全球都難抵禦假訊息攻擊，台灣也常首當其衝。假訊息非百分百杜撰，而是創造者以一項事實為基礎，在此之上「獨加」部分假訊息或「獨漏」部分事實，讓外界對整件事的認知產生偏誤。

以日前爆發搶購潮的「衛生紙之亂」為例，杜奕瑾說此事亂源在台灣，而後影響新加坡和美國，許多國家民眾都開始搶購衛生紙。假訊息創造者以「口罩缺貨」為基底，刻意描述口罩和衛生紙的原物料相同，讓部分民眾相信衛生紙也會缺貨，進而到超市採買。媒體拍攝和報導民眾採買情況，加速此事傳播速度和真實性，結果導致全球瘋搶衛生紙。

杜奕瑾運用人工智慧分析新聞和網路輿論，發現微信、微博兩大社群媒體常是假訊息根源。消息先在兩平台傳開，接著有用戶轉分享臉書、推特等社群媒體，讓更多網路使用者受騙。

他指出，隨疫情升溫，假訊息傳播呈現上坡趨勢，操作手法也慢慢系統化。杜奕瑾說，華人更易受假訊息影響，「只要控制一部分華人思想，假新聞幾乎能在全球無遠弗屆」。

他以美國傳出首例新冠肺炎死亡案例為例，當時他在美國，許多單位陸續對此舉行記者會，假消息也同步在網路上快速孳生。華人旅居海外，仍有特定群聚的社群媒體，消息在這些平台一傳開，當地凡華人會去的超市，都出現物資搶購潮；其他超市不但沒人潮，口罩也都買得到。

譚德塞日前公開表示遭台灣網軍持續攻擊三個月，背後也有假消息的傳播軌跡。杜奕瑾分析，台灣輿論平台攻擊譚德塞的比率是萬分之八，高峰時期也只有千分之四。至於為何會鬧大？他的團隊分析事件始末，發現譚德塞先激怒鄉民，鄉民群起回擊，正好成了譚德塞指控台灣的證據。

杜奕瑾說，事件回推三個月，台灣正值選舉，網路輿論圍繞韓國瑜、蔡英文，根本沒人討論譚德塞。直到譚德塞三月底在半公開場合提到台灣網軍攻擊他，我國網路論壇「批踢踢」有網民回擊，稱譚為黑鬼、黑奴。當中較難聽的詞彙被截取，捨去其他中性評論後，被分享到譚德塞的官方推特，讓譚的指控合理化。

那麼譚德塞是被「網軍」攻擊嗎？杜奕瑾分析，這些是平時發言就常用攻擊性言語的用戶，彼此沒有串聯關係。倒是另一批常用簡體字的用戶廣傳此事，事後在推特上發起道歉運動，看起來更像有策略和系統性的行動。

疫情期間假消息多，杜奕瑾表示，台灣相較於全世界的資訊災情，整體而言算是平安挺過了。這要歸因於前年大選時台灣受不少假新聞攻擊，坊間陸續建置事實查核平台，民眾的資訊素養也有所提升。

杜奕瑾運用人工智慧分析新聞和網路輿論，發現假訊息傳播量隨疫情增溫而上升，微信、微博兩大社群媒體常是假訊息根源。記者林俊良／攝影
杜奕瑾運用人工智慧分析新聞和網路輿論，發現假訊息傳播量隨疫情增溫而上升，微信、微博兩大社群媒體常是假訊息根源。記者林俊良／攝影

衛生紙 假訊息 譚德塞

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