新冠肺炎引發「川崎症」盛行？郭和昌這樣解析

近日歐美國家發現，新冠肺炎盛行以來，罕見疾病川崎症發生率上升6倍之多，引發兒科醫師與家長擔憂是否會有大流行。高雄長庚醫院川崎症中心主任郭和昌表示，新冠肺炎引起的器官發炎與腳趾末端皮膚紅疹與川崎症類似，不過新冠發生在19歲以下年紀的機率約為2％，川崎症有85%機率發生在5歲以下小孩，且發燒一定會超過38度，這點有很大不同。

郭和昌指出，新冠肺炎會引起全身多個器官發炎，這點與川崎症的全身系統性血管炎類似；新冠肺炎造成腳趾末端的皮膚紅疹，皮膚科醫師也覺得，這個症狀有點類似川崎症的四肢紅腫。兩者之間的差異性如下。

病因部分，新冠病毒一定要偵測到病毒RNA或抗體才算感染，川崎症至今病因未明，研究報告指出，人類的冠狀病毒與川崎症有關係，可是後續研究完全無法證明其再現性，因此只能說新冠肺炎病毒可能是誘發川崎症的眾多因子之一，但非絕對。

診斷方面，川崎症主要徵狀是發燒超過38度，而且連續發燒5天以上，合併5個症狀之中的4個症狀才能確診；新冠肺炎可能不會發燒到38度，甚至沒有出現發燒現象，這是比較不一樣的地方。

年齡分析來看，2020年發表在美國醫學會期刊，根據1個4萬多人的統計顯示，新冠患者大部分是成人，19歲以下的患者比例約為2％；川崎症很不一樣，85%都發生在5歲以下的小孩子身上。

症狀來說，新冠主要是會發燒，但發燒不一定超過38度，只有60%到70％左右的患者會超過38度，另有咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛、喉嚨痛、頭痛、拉肚子等症狀；川崎症完全不一樣。

郭和昌說，兩種疾病的治療藥物、病因、治療方式、診斷、好發年紀等，幾乎都不一樣，新冠並不會加重川崎症的嚴重度，之前已得過川崎症的孩子在此次新冠肺炎流行中並無差別。

此外，川崎症的白血球與C反應蛋白均比新冠肺炎來的高，因此在新冠肺炎流行下，民眾若發燒超過5天，合併川崎症類似症狀，發炎指數較高的情況一定要想到川崎症，因為治療藥物不同，且川崎症有可能造成心臟一輩子的後遺症。