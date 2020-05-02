防疫期間不能抱人 台東林管處：就來抱樹吧

新冠肺炎疫情期間，為了防疫，人與人要保持安全社交距離，林務局台東林管處發揮奇想，舉辦抱樹活動，呼籲民眾親近擁抱大自然，拍下自己抱樹畫面，就有機會獲得精美小禮物。

台東林管處今天在臉書粉絲頁貼出活動訊息表示，為慶祝台東林區管理處粉專按讚人數超過5100人，以及全國齊心努力防疫超過100天，並鼓勵大家走出戶外、擁抱大自然，因此舉辦抽獎活動，獎品是由種籽設計有限公司設計的「109木作之森」海報。

參加抽獎辦法，首先要在「林務局台東林區管理處臉書粉絲專頁」按讚，接著分享這次活動貼文並標記2位朋友，然後加上一張拍攝自己抱樹的照片，活動至5月31日止。