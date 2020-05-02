防疫期間不能抱人 台東林管處：就來抱樹吧
新冠肺炎疫情期間，為了防疫，人與人要保持安全社交距離，林務局台東林管處發揮奇想，舉辦抱樹活動，呼籲民眾親近擁抱大自然，拍下自己抱樹畫面，就有機會獲得精美小禮物。
台東林管處今天在臉書粉絲頁貼出活動訊息表示，為慶祝台東林區管理處粉專按讚人數超過5100人，以及全國齊心努力防疫超過100天，並鼓勵大家走出戶外、擁抱大自然，因此舉辦抽獎活動，獎品是由種籽設計有限公司設計的「109木作之森」海報。
參加抽獎辦法，首先要在「林務局台東林區管理處臉書粉絲專頁」按讚，接著分享這次活動貼文並標記2位朋友，然後加上一張拍攝自己抱樹的照片，活動至5月31日止。
台東林管處表示，防疫期間人與人要保持安全的社交距離，不能近距離接觸、也盡量不要到人潮聚集處，所以很多人選擇居家休閒，但在單一空間待久了，不免也會感覺煩悶，因此舉辦抱樹活動「不能抱人，就來抱樹吧」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言