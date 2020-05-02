國道服務區又增農民市集 開國5來買宜蘭優良米

近年來國道服務區不遺餘力的協助推廣農特產品的行銷，今天在國道5號蘇澳服務區「國道蘇澳服務區農民市集」開幕，現場提供宜蘭縣各式各樣品質優良之稻米、茶葉及各類蔬果及農產加工品。

高公局說，近年直接在委託經營契約中要求經營廠商，必須在每個服務區賣場成立農特產品展銷專區，本次蘇澳服務區「勁夯」農民市集，結合在地有機友善及產銷履歷、宜蘭嚴選、青年農民、小農及各農漁會等，以假日市集展售據點營運銷售農產品，強化農友自產自銷，創造農民行銷據點，讓南來北往的旅客能夠很方便的購買優質的農特產品。

高公局表示，國道服務區持續透過許多貼心的服務和設施，以及照顧農民、協助農民、推動產銷履歷認證等等的友善作為，讓用路人更加安心，歡迎民眾一同來服務區享受和體驗豐富又多元的國道服務區。