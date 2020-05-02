台首例H7N9病人分享 肺纖維化可逐漸痊癒

外界一直關心新冠肺炎康復者仍會有肺纖維化的後遺症；指揮中心專家張上淳今天分享在他門診長期追蹤的H7N9病人經驗，證明感染後的肺纖維化可逐漸恢復。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳下午在記者會說，他1日看門診，一名7年前確診H7N9的個案回來追蹤，獲病人同意分享治療經驗。

這名病人是台灣2013年時首例H7N9個案，當年4月，個案從中國蘇州工作經上海回到台灣，剛開始有發燒、咳嗽，醫院也很警覺，測流感是陰性，又因呼吸衰竭送到台大，結果檢查發現H7N9陽性，這是全世界第一個從中國大陸移到境外的個案。

此個案因呼吸衰竭使用呼吸器，隔天用葉克膜，用了葉克膜後，除抗流感藥物，也不得已使用洗腎方式維持電解質平衡毒素排出。治療後陸續停用葉克膜且停止洗腎，但出院前X光確實比較乾淨，但電腦斷層顯示，肺部確實有肺纖維化狀況。

張上淳說，但再經過半個多月後，肺纖維化狀況改善，3個多月後幾乎都已經乾淨，意即剛出院時看起來有肺纖維化，但後來就改善了。在剛出院時，肺功能非常嚴重，氣體交換能力只有正常人38%，但一段時間後恢復到46%，半年以後逐漸恢復到正常。

張上淳表示，新的病毒性的感染常常是這樣的狀況。台灣醫療照顧能力品質非常好，這次武漢肺炎插管的病人或使用葉克膜的病人，不少人都可以順利脫離，就是靠這些醫護人員的照顧。

張上淳也說，從台北區傳染病防治醫療網（台北、新北、基隆、宜蘭）來看，共有212例，幾乎佔全國一半。許多醫院的第一線同仁共同分擔照護，才有現在武漢肺炎低死亡率的好結果。