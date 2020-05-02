熱翻！高雄、台南今午飆上37度 明天台東可能出現焚風

根據中央氣象局最新觀測資料，今天下台南市北竂與高雄市甲仙分別在中午12時及下午1時都飆到37.0度，高雄市月眉36.8度、台南市玉井36.6度，屏東縣三地門也有36.1度。中央氣象局說，明天（3日)中午前後台南市、高雄市、屏東縣及台東縣近山區或河谷仍36度以上高溫機會，為黃色燈號，請注意。

氣象局今天已對台南市、高雄市及屏東縣發布黃色高溫燈號，明天受西南風沉降影響，台東縣可能出現焚風，黃色燈號的區域新增台東。氣象局說，明、後天環境漸轉西南風，各地白天溫暖，大台北及中南部局部地區高溫可達32、33度左右，其他地區約28至30度；天氣上各地為多雲到晴，午後宜花地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨。