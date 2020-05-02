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遠距健康照護服務 免出門知健康事

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
「遠端照護健康雲」服務，可以從手機行動APP、電腦web網頁、電視MOD觀看，大大提高方便性。圖／聯新國際醫院提供
「遠端照護健康雲」服務，可以從手機行動APP、電腦web網頁、電視MOD觀看，大大提高方便性。圖／聯新國際醫院提供

聯新國際醫院與中華電信合作推出「遠端照護健康雲」服務，目前正值新冠肺炎疫情期間，民眾可以「防疫免出門，能知健康事」。只要在家量測血壓、血糖再直接上傳雲端，搭配聯新國際醫院的24小時專業衛教諮詢，輕鬆做好健康生活管理，相當適合長輩使用。母親節前推出剛好當做孝親禮物，立刻吸引熱烈詢問和迴響。

民眾透過中華電信「健康雲」服務，在家以血壓機、血糖機，或體溫計進行測量，完成之後只要一個按鍵，即能夠將數據上傳雲端，可自行決定資料是否分享給家人或醫療院所。健康量測的記錄，可做為醫療照護的參考，也可直接連結到健康存摺APP查看就診資料，回顧過去就診紀錄及健康狀況。此外，系統內建衛教影音宣導，提供客製化的實用衛教資訊，並且支援多螢多屏，可以從手機行動APP、電腦web網頁、電視MOD觀看，大大提高方便性。

此次中華電信「健康雲」服務，結合中華電信網路快速與穩定的優勢，加上聯新國際醫院全方位醫療專業強項，使用者可以享有聯新國際醫院提供24小時用藥、飲食或生理狀況的專業衛教諮詢。如有就診需求，亦可直接線上預約掛號、查詢即時看診狀況，並能進行安排適合的健檢服務，減少來回醫院奔波與等待。另外也提供靜態足壓量測、醫學美容諮詢、失智症篩檢、阻塞性睡眠呼吸中止症候群篩檢等個人化健康檢測服務。

聯新國際醫院腎臟科主任林盈光表示，持續長期的生理指數量測，將有助於瞭解身體健康情形，提醒民眾維持良好飲食與生活作息。如果血壓血糖的量測能夠導入醫療系統，提供醫師進行病情分析與臨床醫療診斷的輔助，對於慢性病的健康照護將有相當大助益。

失智症 新冠肺炎

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