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糖友居家防疫大禁忌 宅到沒運動又大吃大喝

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

我國約有200多萬名糖尿病患者，其中第二型糖尿病占其中的九成，根據國際糖尿病聯盟調查，全球每10秒就有1人死於糖尿病，糖尿病併發症多，以心臟、腎臟病變致死率最高，除了改善飲食習慣以及生活作息以外，規律用藥也成了關鍵，特別是近期居家防疫期間，籲應維持運動習慣正常飲食。

台灣糖尿病醫學會理事長黃建寧表示，我國糖尿病患者日趨增加，近年全球都在關注的「糖胖症」患者，台灣也出現嚴重年輕化的趨勢，所有糖胖症患者中，40歲以下占八成，且至今仍持續成長中；糖尿病本身對於心血管的傷害就很大，肥胖這項危險因子又加上來，等於是雪上加霜。

分析整體第二型糖尿病的患者中，有三成五併發心血管疾病，如冠心症、中風、急性心肌梗塞，有一成九腎功能病變，糖尿病患者在死亡因素中，有八成是死於心血管疾病；黃建寧說，因此血糖控制是非常重要的重點。

降低血糖的方法，除了規律運動，維持良好的飲食生活習慣以外，口服藥物以及針劑等治療也是必要的，黃建寧表示，治療糖尿病患者，除了要調整血糖也得注意共病，因此用藥上必須格外小心。

台灣目前希望我國至少五成的糖尿病患者，其糖化血色素都能維持在7以下，黃建寧表示，依照現行的調查，能維持在7以下僅有四成四，還有努力的空間，不過近期國內通過複方的糖尿病用藥納健保給付，他認為有機會在2023年達到此目標；該複方糖尿病藥物已被證實可減少洗腎的機率，降低心血管疾病的發生。

黃建寧呼籲，全球目前都在面對新冠肺炎，保持社交距離、避免出門，成為多數人防疫的準則，但對於糖尿病患者而言，即使居家防疫，也要維持每天固定運動，飲食正常，才能避免疫情後，血糖上升反而傷害血管，造成併發症等問題出現。

糖尿病 患者

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