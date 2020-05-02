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疫情後醫院恐不能隨意進出 醫界有意留下陪探病限額制

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

我國疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心昨宣布有條件開放長照機構探視，未來也將有條件放寬醫院探病、陪病措施，不過，衛福部醫事司表示，醫院畢竟仍是細菌、病毒多的地方，待疫情過後，未來醫院能維持限額陪病、探病的措施，別讓醫院變成人人皆可隨意進出的場所。

「經歷每一次戰役都該把好的制度留下來」衛福部醫事司長石崇良昨表示，台灣17年前經歷過SARS，之後醫院加強落實感控流程，才讓我國在這一次面對新冠病毒時，能快速調度，並在建立好的基礎上，訂出更完善的制度。

石崇良表示，過去我國各級醫院皆是隨意讓人進出，特別是「探病」都是一批人進入到病房中，他認為這一次因應疫情，限縮探病、陪病制度，希望能將此制度稍微調整後，在疫情結束後能留下來。

石崇良表示，也不排除將落實陪病、探病制度，納入明年的醫學評鑑項目中，此舉也希望能加強醫院內的感控措施。

台大醫院發言人王亭貴表示，他也支持探病制度應該限縮，陪病制度落實發放陪病證的制度，他說過去雖然就有發放陪病證，但並沒有規定一名患者最多一人陪病，導致陪病證的發放並沒有落實。

王亭貴說，在過去很多醫院內出現的人潮是沒有必要的，他也認為該制度可以在這次疫情之後留下，不過，他強調「此制度不能只單靠一家醫院執行，需要靠各醫院一起落實，才有辦法推動」。

疫情 衛福部 台大醫院

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