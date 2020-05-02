「連睡覺也戴口罩」 防疫意外收穫腸病毒、流感大減8成

防疫意外收穫，「勤洗手、戴口罩」已成為全民日常，在容易交叉傳染的校園裡，腸病毒、流感也因此急遽大幅降低。根據新北市衛生局及教育局的統計，3到4月腸病毒較去年同期大減8成，流感更大減85％。教育局長張明文受訪表示，這波防疫，孩子建立起很好的公共衛生觀念，是非常好的事。

據統計，新北市高中以下學生去年3、4月得腸病毒有1315人，今年降為255人；去年3、4月流感3195人，今年降為510人，均減少超過8成。

新北市衛生局副局長許朝程表示，以往5、6月是腸病毒高峰，今年如果大家持續防護措施，就會壓下來，可預期高峰不會那麼多，甚至不會有高峰，但只要認為沒有腸病毒，一鬆懈就還是可能爆發。

富雅幼兒園園長林錫芬說，「從開學到現在口罩都沒拿下來過」，小朋友只有吃飯拿下來，如小朋友沒特別不舒服，就連睡覺也戴著口罩。

林錫芬說，現在防疫ＳＯＰ基本上比照腸病毒，有些還更加強。以往若全班有1例腸病毒，全班師生都要戴口罩，採取半隔離，不能到公共場所玩，只能待在班上，且如果是教育局認定的高風險區，全班有2例就要停課，非高風險區要經家長開會討論。

林錫芬說，現在門口量體溫、酒精消毒後再到教室洗手，每天洗手超過10次，餐前、餐後，玩玩具前後，上廁所等都要洗手，老師都很認真叮嚀，學生也自動自發；小朋友喜歡手放嘴巴，可有效避免交叉感染，另外吃飯時加裝防疫隔板。環境消毒和腸病毒期間ㄧ樣，中午飯後、放學時老師都會用漂白水稀釋消毒。

林錫芬說，不僅在校老師、小朋友的觀念好，家長的防護觀念也在這次疫情更注意，只要小朋友稍有狀況，就不會帶到學校上課，就不會群聚。她說，這波防疫過去後，對未來也很好，舊生都有觀念，只要教育新生就好。

許朝程說，腸病毒用酒精洗不掉、無效，所以都宣導用稀釋漂白水，這類接觸性、飛沫的傳染病，衛生局都會去查核，不僅校園，小朋友喜歡去的兒童遊樂場、大賣場的兒童遊樂區也都檢查。張明文說，未來要持續培養衛生習慣，每位學生都能自動自發、做得落實。