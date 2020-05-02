為何板橋新埔商圈有4個捷運站？內行網友指1關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友對板橋、新埔區域，共有4個捷運站一事感到十分不解。圖/Taipei Metro
一名網友對板橋、新埔區域，共有4個捷運站一事感到十分不解。圖/Taipei Metro

捷運是許多上班族、學生日常通勤的交通工具，路線、班次多也不受塞車時間限制，持電子票證搭乘還有回饋金可以使用，便利又實惠。而新北市的板橋新埔商圈，在「新北環狀線」上路後人潮、房價穩定成長，周邊景點與百貨更是人氣直升。不過，一名網友就在PTT上發文表示，「為什麼板橋、新埔很近，卻有4站捷運站？」對此，有人就指出關鍵原因，認為板橋車站的「三鐵共構」是一大主因。

該名網友發文指出，此區原本就已有捷運板南線的板橋、新埔站，但今年甫通車的新北環狀線，卻又在鄰近處增設板橋站及新埔民生站，讓他十分好奇，「為什麼環狀線新埔也要設一站呢？」

對此，有內行網友就指出，之所以會造成短短的距離內就有4個捷運站的原因，是考量到板橋車站有「三鐵共構」的便利性，因此才會在蓋新北環狀線時，選擇「專門彎去板橋站」，「板橋站定位就是轉運樞紐」、「板橋（環狀線）讓部分中和人可以到板橋搭高鐵，也可以逛大遠百、耶誕城，有什麼不對，到新埔還要轉車一站想到就煩」。

有人則認為是因為「地理位置」，新北環狀線才無法在新埔站共構，「新埔光那個路口你要徵收就喬不完了」；也有網友認為是「運量」問題，「新埔搭車的人比板橋跟府中還多」。不過，仍有部分網友表示，「我覺得環狀線拉到新埔就好了，硬拉到板橋不知道在幹嘛」、「我也覺得拉到新埔就好」。

隨著新北環狀線通車等交通建設推動，中和已成新北市中古屋市場熱門區域，其中秀朗橋、景平、景安、中和等4站交易量，更占中和區中古屋市場的35%。圖／聯合報系資料照片
隨著新北環狀線通車等交通建設推動，中和已成新北市中古屋市場熱門區域，其中秀朗橋、景平、景安、中和等4站交易量，更占中和區中古屋市場的35%。圖／聯合報系資料照片

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