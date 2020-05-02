1968加入不帶手機的變因 上午三處傳統市場都亮黃燈

昨天有民眾反映嘉義市東市場非常熱鬧，但「高速公路1968」App人潮警示系統呈正常的綠燈，交通部承諾加入民眾至傳統市場，比較不會帶手機前往的變因，今天9時30分有三個傳統市場的人潮警示果然呈現略多的黃色燈號。

「高速公路1968」App人潮警示，依各熱點承載容量的成數來顯示紅、黃、綠燈。尖峰值60%以下是綠燈，60%-80%以下是黃燈、80%以上是紅燈。五一連假首日遭到地方首長、民眾檢驗，有人反映台北市木柵動物園有上千人卻顯示綠燈，或是熱鬧非凡的市場沒有亮紅黃燈，交通部皆與中華電信討論機動調整。

一般認為傳統市場買菜的民眾可能不帶手機，導致中華電信依手機訊號判斷人潮的數據失真，交通部說對傳統市場的數據演算，加入民眾較不帶手機採買的變因。果然今天上午9時30分左右嘉義市東市場、基隆市南興菜市場周邊、北投市場周邊都亮起了人潮略多的黃燈。