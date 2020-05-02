逾九成無差別殺人兇非精神病人 標籤卻恐影響病人治療

台劇「我們與惡的距離」對於要角應思聰的刻畫，讓社會有機會認識與同理思覺失調症患者處境。但說時容易做時難，當社會面對重大事件，輿論經常點名疾病，甚至盤點歷年思覺失調症患者犯罪案、報導下標「都是思覺失調症」。醫界表示，輿論標籤往往影響人心，無病識感的患者更易為此中斷治療。

台灣大學精神科名譽教授胡海國表示，思覺失調症患者因著大腦功能失調可能出現錯亂、妄想等症狀。不過隨著藥物進展，高達三成五的患者絲毫看不出罹病，三成五的患者可能自覺有些微狀況、但外界看不出有異，另二至三成的患者較易受症狀困擾，但穩定用藥則有機會加以控制。

如果患者未及早與穩定接受治療，隨著病發頻率增加，可能開始自我解釋感受到的經驗，愈常解釋就會漸漸誤以為是常態、逐漸失去病識感，治療越顯困難。「不過患者不一定會傷人，極少數傷人者也絕非以傷人為樂。他受苦在前，經歷龐大恐懼、焦慮無法解決，不慎走向失序」。

其實，逾九成無差別殺人兇並非精神病人。長庚醫院復健及社區精神科主任張家銘表示，日本分析無差別殺人案犯罪者，有身心障礙或精神疾病者約占5%；英國對於陌生人殺人案件中進行分析，約7%的犯罪者有精神疾病；法國針對殺人犯進行分析，有10％的人為精神病患者。

在國內，草屯療養院院長藍祚鴻表示，院內正進行回溯性資料分析研究，樣本數仍不夠大，但初步看來精神病患者犯罪率同樣比一般人低。然而，類似思覺失調症患者殺警事件的報導大量露出後，輿論標籤可能影響患者心理，就曾有病識感較差、治療效果不理想的病人為此中斷治療，疾病惡化風險增加。

張家銘表示，美國有研究發現，調整精神疾病治療與改善藥物，患者的殺人比率將隨之下修；未經治療者的殺人風險是接受治療者的15倍。不幸事件發生後，社會應著重思考如何在制度面進行結構性調整，以避免悲劇重演。