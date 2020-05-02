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避免殺警悲劇與判決爭議 醫籲縫補三大精神醫療網破口

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
殺警鄭姓被告精神鑑定結果有思覺失調症，嘉義地方法院判無罪，強制就醫5年。圖／本報資料照片
殺警鄭姓被告精神鑑定結果有思覺失調症，嘉義地方法院判無罪，強制就醫5年。圖／本報資料照片

殺警案被告罹患思覺失調症卻長達兩年多未回診，致使病情惡化且衍生害命悲劇。這起悲劇反映，我國強制就醫門檻嚴苛、病人回歸社區追蹤不足；引發議論的判決結果則揭露台灣缺乏司法精神病院，使法官猶豫該送監獄還是送醫院，更讓多數精障者服刑期間缺乏適當治療，出獄後因病再犯風險仍高。

台灣精神醫學會副秘書長、草屯療養院院長藍祚鴻表示，思覺失調患者長期中斷治療可能使疾病惡化失控，但醫療端卻苦無要求其規律回診之權。

他說，我國精神衛生法2007年修訂後，大幅提升強制就醫門檻，強制住院或強制社區治療均須申請並由衛福部強制鑑定、強制社區治療審查會同意。即使經同意，仍有逾越我國2009年施行、法律位階較高的人權兩公約之虞，「臨床上就曾碰到強制住院者抗告，指醫院侵害他的人權」，法源問題待解。

台灣精神醫學會統計，2005年我國強制住院的精神疾病患者人數為3565人，精神衛生法修訂實施的2008年驟降為1140人，數字陸續有降低之勢，至2019年僅剩683人。學會分析，強制住院人數的下降與精神衛生法設定的高門檻以及審查會程序繁瑣有關。

「實務上難以強制要求患者就醫，社區追蹤與醫療資源也不足」，長庚醫院復健及社區精神科主任張家銘表示，精神疾病患者從醫院回到社區的照護缺乏連續性，各縣市個案管理師人數不足，無法掌握患者是否規律服藥、定期回診或經轉介至適當的社區治療單位。

台灣大學精神科名譽教授胡海國表示，臨床觀察，逾一成患者未規律回診，精神衛生法雖設計可由醫院組成專業團隊到宅服務，但普遍經費不足而難以為繼。其實這項投資很經濟，如果衛福部編列足夠預算組織幾個成熟的居家醫療團隊，就有助降低社會與家庭困擾，「或許今天的悲劇就不會發生」。

殺警案一審判決被告無罪、要求強制就醫五年引發爭議，更反映台灣缺乏司法精神病院。張家銘表示，當法官面對一人身兼患者與犯罪者，只能二選一，要嘛送進監獄但將缺乏充分的精神醫療資源，要嘛送進精神病院但醫護人員無法進行矯正工作。借鏡國際，美國、澳洲等國設有司法精神病院，犯罪者服刑的同時也能充分接受精神醫療，使出獄後再犯的可能性減少，順利回歸社會的可能性增加。

我國歷年強制就醫情形一覽。製表／記者羅真
我國歷年強制就醫情形一覽。製表／記者羅真

患者 強制就醫 殺警 思覺失調症

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