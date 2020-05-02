短期內等不到梅雨 未來一周各地飆高溫

五一連續假期第二天，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，今天受到偏南風影響，各地仍跟昨天相同，大致維持多雲到晴的天氣。

今天北台灣雲量較多，越往南雲量越少，天氣較為穩定，不過午後受到熱力作用影響，山區會有局部熱對流發展降雨機會，尤其是中北部、東北部山區，雖然預估雨勢不大，前往山區活動多留意午後的天氣變化情況。

白天溫度偏高，各地高溫普遍可達到30-32度，中南部局部地區高溫甚至可達33-35度，外出務必要多喝水預防中暑，並且做好防曬準備。

明天連假最後一天，天氣仍然類似，各地大致為多雲到晴，午後山區因為熱力作用而有局部陣雨機會，前往山區活動還是要多留意。

吳聖宇說，明天因為西南風增強的關係，台灣附近以及陸地上風力的感受增大，有出現局部較強陣風機會，東南部台東地區因為地形影響，不排除發生焚風的可能性，須留意局部高溫出現的情況，其他地方高溫也普遍會來到32-33度以上，持續高溫悶熱。

吳聖宇說，因為太平洋高壓勢力較為偏強，短時間內仍然沒有典型梅雨鋒面影響台灣的跡象，不過鋒面系統仍將在台灣北方到長江流域之間南北擺動，有時會較為接近台灣，預期下周一仍是多雲到晴午後山區局部陣雨的天氣。

下周二、周三鋒面就會接近台灣北部海面，北台灣雲量增多，有局部短暫陣雨機會，山區的午後陣雨也會變得相對明顯一些，天氣較不穩定。下周四到周六鋒面又往北抬，再度恢復多雲到晴山區午後局部陣雨的天氣型態。

他說，下周日鋒面可能再度接近，到時天氣又會變得比較不穩定。溫度方面則是持續高溫悶熱。未來這一周，除了下周二、周三北台灣高溫有機會略降至30度以下之外，其他時間各地高溫普遍在30度之上，局部地區高溫甚至可達33-35度，夜晚清晨低溫也都在23-25度間，悶熱時間長而且感受明顯。

吳聖宇說，預估進入5月中旬之後，太平洋高壓勢力會稍微往南調整，北邊的鋒面系統接近並且影響台灣的機會提高，但是否會真正進入梅雨型態還言之過早，有待持續觀察留意。