快訊

支持殺警案上訴 蘇貞昌：重大刑案一個醫師鑑定就夠？

羅志祥最新動向曝光！遭爆「5月開道歉記者會」

短期內等不到梅雨 未來一周各地飆高溫

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
今天受到偏南風影響，各地仍跟昨天相同，大致維持多雲到晴的天氣。本報資料照片
今天受到偏南風影響，各地仍跟昨天相同，大致維持多雲到晴的天氣。本報資料照片

五一連續假期第二天，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，今天受到偏南風影響，各地仍跟昨天相同，大致維持多雲到晴的天氣。

今天北台灣雲量較多，越往南雲量越少，天氣較為穩定，不過午後受到熱力作用影響，山區會有局部熱對流發展降雨機會，尤其是中北部、東北部山區，雖然預估雨勢不大，前往山區活動多留意午後的天氣變化情況。

白天溫度偏高，各地高溫普遍可達到30-32度，中南部局部地區高溫甚至可達33-35度，外出務必要多喝水預防中暑，並且做好防曬準備。

明天連假最後一天，天氣仍然類似，各地大致為多雲到晴，午後山區因為熱力作用而有局部陣雨機會，前往山區活動還是要多留意。

吳聖宇說，明天因為西南風增強的關係，台灣附近以及陸地上風力的感受增大，有出現局部較強陣風機會，東南部台東地區因為地形影響，不排除發生焚風的可能性，須留意局部高溫出現的情況，其他地方高溫也普遍會來到32-33度以上，持續高溫悶熱。

吳聖宇說，因為太平洋高壓勢力較為偏強，短時間內仍然沒有典型梅雨鋒面影響台灣的跡象，不過鋒面系統仍將在台灣北方到長江流域之間南北擺動，有時會較為接近台灣，預期下周一仍是多雲到晴午後山區局部陣雨的天氣。

下周二、周三鋒面就會接近台灣北部海面，北台灣雲量增多，有局部短暫陣雨機會，山區的午後陣雨也會變得相對明顯一些，天氣較不穩定。下周四到周六鋒面又往北抬，再度恢復多雲到晴山區午後局部陣雨的天氣型態。

他說，下周日鋒面可能再度接近，到時天氣又會變得比較不穩定。溫度方面則是持續高溫悶熱。未來這一周，除了下周二、周三北台灣高溫有機會略降至30度以下之外，其他時間各地高溫普遍在30度之上，局部地區高溫甚至可達33-35度，夜晚清晨低溫也都在23-25度間，悶熱時間長而且感受明顯。

吳聖宇說，預估進入5月中旬之後，太平洋高壓勢力會稍微往南調整，北邊的鋒面系統接近並且影響台灣的機會提高，但是否會真正進入梅雨型態還言之過早，有待持續觀察留意。

高溫 梅雨

延伸閱讀

5月全台高溫少雨 賈新興：未來兩周不見有利梅雨條件

彭啟明分析勞動節連假天氣 尚未有進入梅雨鋒面訊號

勞動節連續假期 高溫將有機會超過30度

梅雨季何時開始？ 賈新興直指兩段時間點

相關新聞

6天0確診 連假熱點爆人潮「疫情已過的感覺」

昨天五一連假首日，加上國內連續六天零確診，北中南不少景區出現人潮，百貨公司和夜市也熙來攘往，大家紛紛外出享受好天氣；東北角海岸邊，還有人搭帳篷在戶外野餐，享受難得的陽光。

為什麼下班後還要待在公司？網友揭家庭超心酸原因

上班時間總是相當難熬，很多人一到下班時間就歸心似箭火速打卡。卻有網友提問是不是有人因家庭因素而不想回家留在公司，引發討論。 一名鄉民在PTT提問，他說大家一到下班時間第一個就是衝回家，但是不是真

玩樂變玩命？沙灘車破壞水土 墾管處下猛藥

墾丁國家公園的沙灘車吸引愛冒險刺激的遊客，卻未納管，衍生破壞水土和遊客安全問題。墾管處設阻隔設施和「一車一罰」防堵，業者仍抱著「賭一把」心態攬客，墾管處決定下猛藥，近日將加重取締力道並究辦毀損公物罪。

全聯崛起前超市霸主是它！網曝「1神店」曾制霸全台

知名連鎖超市全聯，近幾年在全台各地積極展店，相較於大賣場，民眾能在小空間中迅速找到多樣化的商品，讓全聯躍升為家庭主婦群中的購物熱點。一名網友就發文表示，在全聯崛起前，似乎只有家樂福、大潤發等大型量販店，「小規模的連鎖超市就沒什麼記憶了」。對此，網友們就指出像是「楓康」、「興農」等，在全聯出現前都曾走過輝煌時期，由日商與味全食品導入台灣的「松青超市」，更是讓勾起眾人的無限懷念。

暴衝、爭道…電動四輪車 沒許可證趴趴走

高雄市旗津區的假日，出租兩輪、四輪電動車穿梭在海岸公園和馬路上，「租一輛一家人共乘，逛海岸公園很方便」，但也危機四伏。高雄市府交通局二○一七年為此訂定「高雄市特定地區營業用三輪以上慢車管理辦法」，要業者依規定申請認證，由交通局發給認證牌，但到今年四月底，只有少數通過認證。

1968加入不帶手機的變因 上午三處傳統市場都亮黃燈

昨天有民眾反映嘉義市東市場非常熱鬧，但「高速公路1968」App人潮警示系統呈正常的綠燈，交通部承諾加入民眾至傳統市場，...

逾九成無差別殺人兇非精神病人 標籤卻恐影響病人治療

台劇「我們與惡的距離」對於要角應思聰的刻畫，讓社會有機會認識與同理思覺失調症患者處境。但說時容易做時難，當社會面對重大事...

避免殺警悲劇與判決爭議 醫籲縫補三大精神醫療網破口

殺警案被告罹患思覺失調症卻長達兩年多未回診，致使病情惡化且衍生害命悲劇。這起悲劇反映，我國強制就醫門檻嚴苛、病人回歸社區...

短期內等不到梅雨 未來一周各地飆高溫

五一連續假期第二天，天氣風險公司的天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉絲專頁表示，今天受到偏南風影響，各地仍跟昨...

南部高溫上看35度！ 吳德榮：未來一周像夏天

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北台灣中層雲稍多，各地仍大多晴朗穩定，白天熱...

高溫上看33度 午後山區、北部及東部局部短暫雷陣雨

中央氣象局說，今天至下周一環境漸轉西南風，各地白天仍溫暖，大台北及中南部局部地區高溫可達32、33度左右，其他地區亦約2...

八斗子救傷站急召志工 保育類糙齒海豚桃園擱淺送基隆

桃園市大園區潮音海風車岸際昨天有鯨豚擱淺，是一隻保育類「糙齒海豚」，尾鰭有受傷，昨天深夜載送到基隆八斗子漁港救傷站救治，...

熱門新聞

國1北上三小客車事故 北部路段多處紫爆

到全聯買鱈魚香絲一次13包才有折扣 內行網友曝原因

疫情下失業者真的多嗎？ 眾人揭「2職業」最慘

好市多「澳洲神皂」紙盒有妙用 網讚：要大缺貨了！

自費檢驗COVID-19 台北榮總今起提供服務

台中百貨公司人潮爆滿 網友：有疫情已過的感覺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。