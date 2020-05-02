為什麼下班後還要待在公司？網友揭家庭超心酸原因

上班時間總是相當難熬，很多人一到下班時間就歸心似箭火速打卡。卻有網友提問是不是有人因家庭因素而不想回家留在公司，引發討論。

一名鄉民在PTT提問，他說大家一到下班時間第一個就是衝回家，但是不是真的有人因家庭關係不好，選擇在公司加班或是東摸西摸，看起來好像很認真工作，他還提到這種人的屬下很倒楣。

不少網友提出逃避回家的原因，理由百百種：「同事的老婆很恐怖，趨近精神家暴」、「住家裡和父母處不好」、「逃避顧小孩」、「婚前同居時就不太想回家了，珍惜一些小自由」、「對貓毛過敏，家人還愈養愈多，只好留在公司」、「家裡有無理取鬧的長輩」。

也有人提出留在公司的其他理由：「年輕漂亮的女下屬比老婆誘人」、「台灣職場的潛規則，準時下班就黑掉了」、「我家沒人，所以提早上班＋晚下班練習專業」。