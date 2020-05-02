南部高溫上看35度！ 吳德榮：未來一周像夏天
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天北台灣中層雲稍多，各地仍大多晴朗穩定，白天熱如夏，南台灣平地最高溫達35、36度，日夜溫差大；午後北部山區、東半部偶有局部、少量降雨的機率，影響很輕微。北部20至33度、中部20至34度、南部21至35度、東部19至32度。
明天、下周一天氣變化不大，白天仍晴朗偏熱，午後雲量增多、山區有局部、少量降雨的機率；東半部亦偶有零星降雨的機率，
他說，下周二至周五台灣持續在鋒前暖氣團內，各地晴朗暖熱；下周二、周三午後山區及東半部偶有局部少量降雨的機率；下周四、周五大氣比較不穩定，午後局部陣雨或雷雨的機率提高，大多發生在山區、部分平地亦會受到影響。
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