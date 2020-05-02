高溫上看33度 午後山區、北部及東部局部短暫雷陣雨

中央氣象局說，今天至下周一環境漸轉西南風，各地白天仍溫暖，大台北及中南部局部地區高溫可達32、33度左右，其他地區亦約28至30度；天氣上各地仍為多雲到晴，午後各地山區、北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨。

天氣晴朗炎熱，今天中午前後台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。明天東南部有焚風發生機率。

下周二、下周三中國華南一帶鋒面系統逐漸建立並接近，環境仍為偏西南風，水氣略增加，北部及東北部有局部短暫陣雨，其他地區白天多數時間為多雲到晴，午後各地留意有局部短暫雷陣雨。

下周四各地大多為多雲到晴，中部以北山區留意午後短暫雷陣雨。

今天起馬祖及金門易有局部霧或低雲影響能見度，搭機留意航班資訊。

5月8日至10日鋒面接近或影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲。