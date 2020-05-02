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八斗子救傷站急召志工 保育類糙齒海豚桃園擱淺送基隆
桃園市大園區潮音海風車岸際昨天有鯨豚擱淺，是一隻保育類「糙齒海豚」，尾鰭有受傷，昨天深夜載送到基隆八斗子漁港救傷站救治，今天凌晨市政府及很多志工趕至處理。中華鯨豚協會發出緊急召集令，徵求志工排班照料，盼能恢復健康未來野放。
這隻糙齒海豚有200公分長，昨天深夜送到八斗子漁港岸置中心的救傷站，基隆市政府產發處科長蔡馥嚀也趕至協助，八斗子漁港的救傷站再度開張。
中華鯨豚協會昨晚發出緊急召集令，希望志工報名參加照顧工作，指今天下午接獲桃園糙齒海豚活體擱淺，昨晚已後送基隆八斗子岸置中心，開放2、3日志工報名，後續日期將依動物實際狀況開放排班。
昨天下午潮音海風車岸際有1隻海豚疑似擱淺，經聯繫中華鯨豚協會、桃園市海岸管理工程處生態保育科，當下多次嘗試協助讓海豚自行游返大海，但因牠尾鰭受傷、健康狀況欠佳，仍不停被海浪打上岸。晚間成功將受傷海豚搬運上車，並送至基隆八斗子漁港鯨豚救傷站的救援池治療。
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