北市量販店內用禁免洗餐具上路首日 13處全數合格

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北市5月1日起，13處量販店自開始實施內用禁用免洗餐具，環保局也全面稽查13處共79攤位餐飲業者（不含連鎖便利商店業及連鎖速食店），業者都已配合政策，沒發現有違規情形。圖／環保局提供
台北市5月1日起，13處量販店自開始實施內用禁用免洗餐具，環保局也全面稽查13處共79攤位餐飲業者（不含連鎖便利商店業及連鎖速食店），業者都已配合政策，沒發現有違規情形。圖／環保局提供

北市昨（1日）起，13處量販店自開始實施內用禁用免洗餐具，環保局昨天也全面稽查13處共79攤位餐飲業者（不含連鎖便利商店業及連鎖速食店），業者都已配合政策，沒發現有違規情形。

資源循環管理科長林鈺惠表示，1日全面稽查13處共79攤位餐飲業者禁止店內使用各類材質免洗餐具狀況，包含不得以餐具套塑膠袋盛裝食物，業者都合格；若未來有發現違規者，將依廢棄物清理法第51條規定，處1200元到6000元罰鍰，違規立刻開罰，沒有勸導期。

除了環保局稽查外，北市府衛生局也會不定期針對餐具清潔衛生進行稽查，把關食安品質；環保局指出，新制上路是為引導民眾改變習慣，自備餐具為主，業者提供的環保餐具則為輔，盼藉此減少一次性餐具使用量，兼顧健康與環保永續理念。

台北市5月1日起，13處量販店自開始實施內用禁用免洗餐具，環保局也全面稽查13處共79攤位餐飲業者（不含連鎖便利商店業及連鎖速食店），業者都已配合政策，沒發現有違規情形。圖／環保局提供
台北市5月1日起，13處量販店自開始實施內用禁用免洗餐具，環保局也全面稽查13處共79攤位餐飲業者（不含連鎖便利商店業及連鎖速食店），業者都已配合政策，沒發現有違規情形。圖／環保局提供
台北市5月1日起，13處量販店自開始實施內用禁用免洗餐具，環保局也全面稽查13處共79攤位餐飲業者（不含連鎖便利商店業及連鎖速食店），業者都已配合政策，沒發現有違規情形。圖／環保局提供
台北市5月1日起，13處量販店自開始實施內用禁用免洗餐具，環保局也全面稽查13處共79攤位餐飲業者（不含連鎖便利商店業及連鎖速食店），業者都已配合政策，沒發現有違規情形。圖／環保局提供

餐具 衛生局 北市

延伸閱讀

限塑再擴大！台中量販店5月起禁用免洗餐具

老公寓「坪數實在」 吸引北市年輕人

殺警判無罪 北市議員要求控管8500名思覺失調症者

因疫情失業或放無薪假 北市社宅減租20%三個月

相關新聞

八斗子救傷站急召志工 保育類糙齒海豚桃園擱淺送基隆

桃園市大園區潮音海風車岸際昨天有鯨豚擱淺，是一隻保育類「糙齒海豚」，尾鰭有受傷，昨天深夜載送到基隆八斗子漁港救傷站救治，...

北市量販店內用禁免洗餐具上路首日 13處全數合格

台北市昨（1日）起，13處量販店自開始實施內用禁用免洗餐具，環保局昨天也全面稽查13處共79攤位餐飲業者（不含連鎖便利商...

影／五一連假墾丁出現臨訂潮 旅宿業向連日零確診鞠躬

新冠肺炎疫情蔓延全球，政府高度警戒的「五一連假」，屏東恆春半島包括墾丁國家公園有6處被交通部「1968」App列為警示點...

健康你我他／骨頭變糖蔥 毛豆幫補鈣

家母五十出頭時，一天稍微滑倒手扶著地面，左手腕骨應聲斷裂，就醫檢驗才知道骨質疏鬆嚴重。醫師說該病像以前的「糖蔥」酥脆易斷...

愛滋篩檢200元 超商取、在家驗

衛福部疾管署昨天宣布，今年度「在家愛滋自我篩檢計畫」即起開始，民眾前往合作民間團體、衛生局所等或自動服務機設置處，支付2...

在家避疫 家人間的「生活距離」怎調整？

新冠肺炎病毒肆虐，為了減少傳染，衛福部一再呼籲國人「少出門、宅在家」。家庭成員原本有各自不同的固定生活型態，外出者上學、...

隔離80天弱陰又弱陽 擅躲易變的新冠病毒

新冠肺炎疫情肆虐，雖然國際和病毒的爭戰尚未看到曙光，但國內近三百例案例解除隔離，讓人為之一振。但其中仍有未知謎題，如解除...

口罩國家隊員陳志民 27年磨一劍獲選全國模範勞工

往年勞動節前夕都會舉辦的全國模範勞工表揚，今年因疫情關係暫緩辦理，雖未舉行公開活動，但勞動部特別委請專業攝影，貼身拍攝今...

撤銷嘉市彌陀夜市警示 今晚湧人潮攤販：人不比平常多

交通部「高速公路1968」APP，匡列嘉義市3處人潮易聚集場所，其中彌陀夜市遭市府批地方型夜市，匡列不當後撤銷，但今天勞...

台南大東夜市熱點交安兼防疫 要讓消費者更安心

「假要休，防疫也要做！」五一連假期間，台南市警一分局長鄭榮崑今晚率隊前往轄區列入交通部1968APP人潮示警功能的大東夜...

影／「嘉玲」報喜 花蓮東大門夜市人潮回溫

新冠肺炎確診病例連續多日「+0」，加上五一連假今天起展開，花蓮東大門夜市人潮回溫，傍晚起陸續有遊客湧入走逛夜市，雖然距離...

連續6天零確診 台南大東夜市人潮回來了

台南夜市中與花園夜市齊名的就是東區的大東夜市，也是遊客來台南的重要景點之一。上周五大東夜市冷清清，今晚熱起來了，業者說和...

熱門新聞

國1北上三小客車事故 北部路段多處紫爆

到全聯買鱈魚香絲一次13包才有折扣 內行網友曝原因

疫情下失業者真的多嗎？ 眾人揭「2職業」最慘

好市多「澳洲神皂」紙盒有妙用 網讚：要大缺貨了！

哇！五一首日 礁溪五峰旗一早人車就滿了一半啟動管制

自費檢驗COVID-19 台北榮總今起提供服務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。