北市量販店內用禁免洗餐具上路首日 13處全數合格

台北市昨（1日）起，13處量販店自開始實施內用禁用免洗餐具，環保局昨天也全面稽查13處共79攤位餐飲業者（不含連鎖便利商店業及連鎖速食店），業者都已配合政策，沒發現有違規情形。

資源循環管理科長林鈺惠表示，1日全面稽查13處共79攤位餐飲業者禁止店內使用各類材質免洗餐具狀況，包含不得以餐具套塑膠袋盛裝食物，業者都合格；若未來有發現違規者，將依廢棄物清理法第51條規定，處1200元到6000元罰鍰，違規立刻開罰，沒有勸導期。