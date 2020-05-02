北市量販店內用禁免洗餐具上路首日 13處全數合格
台北市昨（1日）起，13處量販店自開始實施內用禁用免洗餐具，環保局昨天也全面稽查13處共79攤位餐飲業者（不含連鎖便利商店業及連鎖速食店），業者都已配合政策，沒發現有違規情形。
資源循環管理科長林鈺惠表示，1日全面稽查13處共79攤位餐飲業者禁止店內使用各類材質免洗餐具狀況，包含不得以餐具套塑膠袋盛裝食物，業者都合格；若未來有發現違規者，將依廢棄物清理法第51條規定，處1200元到6000元罰鍰，違規立刻開罰，沒有勸導期。
除了環保局稽查外，北市府衛生局也會不定期針對餐具清潔衛生進行稽查，把關食安品質；環保局指出，新制上路是為引導民眾改變習慣，自備餐具為主，業者提供的環保餐具則為輔，盼藉此減少一次性餐具使用量，兼顧健康與環保永續理念。
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