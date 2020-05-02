影／五一連假墾丁出現臨訂潮 旅宿業向連日零確診鞠躬

新冠肺炎疫情蔓延全球，政府高度警戒的「五一連假」，屏東恆春半島包括墾丁國家公園有6處被交通部「1968」App列為警示點，被列為人潮熱點的墾丁大街、遊憩沙灘和恆春老街，連假首日整天維持在人潮正常的綠燈；縣府1日晚間持續在墾丁大街管制人流，攤商發現比清明連假中央發布國家警報後的平日多出兩成遊客，雖無法和過去相比，已有小回溫的幸福感覺，希望隨著連日零確診好消息，慢慢拉抬陷入低迷的出遊潮。

「應該是民眾慢慢恢復外出旅遊的信心，比例雖不高，但已夠讓業者振奮了！」墾丁一家星級飯店主管說，清明連假過後，因中央發布國家級警報，遊家返家還要自主健康管理14天，遊客紛紛嚇到退訂，原本七成的住房率跌到兩成，這兩天臨訂突然增加，今明兩天回升到四成，研判是前天連5天零確診、昨天又看到「6顆西瓜」，加上五一連假有旅遊熱點警示，外出旅遊的信心提升，真要向連日零確診致謝。

墾丁大街吳姓飲料攤商說，雖然這次五一連假的遊客數，有比清明連假國家警報發布後的人潮多了一點點，但和過往的榮景墾有天壤之別；清明連假過後遊客數暴跌，大半攤商平常日已經不出來擺攤，每周只在假日出來，因為不敷成本，上個月生意又較3月跌了一半，心想如果真的不行，也要撤攤；昨晚人氣難得出現回溫，雖不過比平日多個一至兩成，也夠讓人興奮了。