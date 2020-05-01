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口罩國家隊員陳志民 27年磨一劍獲選全國模範勞工

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
109年全國模範勞工得獎者胡瑞琴。圖／取自勞動部臉書
109年全國模範勞工得獎者胡瑞琴。圖／取自勞動部臉書

往年勞動節前夕都會舉辦的全國模範勞工表揚，今年因疫情關係暫緩辦理，雖未舉行公開活動，但勞動部特別委請專業攝影，貼身拍攝今年獲選全國模範勞工，捕捉他們工作時的專注神情，51名得獎者中包括「口罩國家隊」隊員、27年機械技師經歷的陳志民，但他說，自己獲選跟國家隊無關，而是他在多年前便設立目標，挑戰模範勞工，為職涯增添一筆戰績。

任職於協易機械公司的陳志民，自16歲就踏入機械產業，負責沖床校正、組裝。今年初他臨時被徵召進口罩國家隊，陳志民回憶，第一天報到，指揮官就命他與隊員觀摩交機過程，他一邊心想「不會吧！」一邊硬著頭皮上陣，從下午4點忙到晚上11點多。

陳志民說，他原本擅長組裝大型機械，臨危受命支援口罩生產機械，作業型態、細節跟以往全然不同，他幾乎從零學起，他說，口罩機器較小型，必須蹲著、跪著、躺著組裝、測試，平均耗費2至5小時才能順利交機。

陳志民說，支援3周的快節奏，讓身體疲累緊繃，時常一天下來連跑廁所的時間都沒有，但他心情卻異常愉快，因為「看到大家互不相識，在一起打拚！」

對於獲選今年的全國模範勞工，陳志民說，自己並非靠著國家口罩隊光環得獎，而是3年多前，他無意間看到相關資料，心想許多前輩一生奉獻工作，卻未獲獎勵，他想要擁有「不一樣」的榮退，為辛勤付出的職涯增添一筆佳話，於是抱持著姑且一試的心態，開始蒐集資料、毛遂自薦，去年終獲桃園市模範勞工，今年則更上一層，獲選全國模範勞工，陳志民笑說「真過癮 !」

另一名全國模範勞工，則是被稱為「汽車修理界女漢子」的胡瑞琴。結婚前，胡瑞琴對汽車修理一無所知，婚後開始跟著先生一同打拚，如今對汽車修理駕輕就熟，在以男性為主的汽車修理行業，闖出女性專業的一片天地，更擔任新竹縣汽車修理業職業工會理事。

不服輸的胡瑞琴，各種大型機具的拆修，如耕耘機、救護車、消防車等都難不倒她，她說，修理這些類型的車輛一定得特別小心謹慎，因為開出去救人攸關人命，絕不能當兒戲，如果一次修不好，就必須整組拆掉，徹頭徹尾檢查，絕不馬虎。

對機械維修已練就一番心得的胡瑞琴，甚至自行設計油水分離儲油槽，解決廢機油問題，以防汙染工廠周遭稻田，而樂在工作的她，閒暇之餘也相當熱血，還會協助派出所進行巡邏協防，居家訪視關懷老人。

109年全國模範勞工得獎者陳志民。圖／取自勞動部臉書
109年全國模範勞工得獎者陳志民。圖／取自勞動部臉書

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