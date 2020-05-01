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五一連假首日 全國知名夜市人潮不如以往

中央社 / 台北1日綜合報導

五一勞動節連假首日，全國知名夜市依舊湧進人潮，多數人戴口罩保持社交距離，但受到新冠肺炎疫情衝擊，相較過往連假，遊客數還是少了許多。

五一勞動節首日傍晚，基隆廟口夜市已湧進逾1000人，當地夜市攤販管理委員會和基隆市政府持續呼籲遊客配戴口罩，保持社交距離。

宜蘭縣羅東觀光夜市今晚也有不少遊客進入消費，但羅東鎮觀光夜市發展協會理事長楊政賢說，新冠肺炎衝擊，羅東觀光夜市週末假日人潮只有以往的4成，雖近日疫情趨緩，但五一勞動節增加人潮有限。

入夜後，台北市士林夜市人潮漸增，且多戴口罩，周邊機車停車位一位難尋，士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山說，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）連續6天0確診，許多民眾願到夜市逛街，預估越晚人越多，這也是疫情期間逛街人潮最多的一次。

士林夜市攤商說，消費人潮確實變多，應該是連假天氣好，加上政府防疫做得不錯，讓民眾願意外出消費。一名帶著女友的蘇姓上班族也表示，連假天氣不錯，且多天零確診，才會到夜市逛逛。

台中逢甲夜市入夜後逛街人數也變多，和平常假日相當，未有遊客爆滿情形，車流大致順暢也未壅塞，多家熱門排隊小吃，未見大量排隊人潮，路上遊客幾乎都配戴口罩。

逢甲商圈管委會主委王朝藝則說，五一連假人潮較清明連假少。逢甲商圈外圍民營停車場業者也說，以往連假期間，晚間6時停車場幾乎全滿，今晚7時卻還有一半以上的空間，可見人潮和車潮減少相當多。

一如往常，台南市東區大東夜市攤商傍晚前陸續進駐，五一勞動節連假首日被視為衝高業績的好日子，不少遊客在夜幕低垂前，就趕著逛夜市大快朵頤，台南市政府經濟發展局更派人視察，確保做好夜市防疫工作；經發局人員直言，大東夜市連假遊客數確實不如以往。

大東夜市攤商說，新冠肺炎期間，大東夜市人潮已少了許多，交通部1968APP警示點公布後，更是受到打擊，如今大東夜市遊客數較以往大減6成。

嘉義市文化路夜市人潮不像以往連假那樣多人，但有回流跡象，部分知名店家前都有人排隊。知名的林聰明沙鍋魚頭和往常一樣，假日有很多外地人排隊等候，一名遊客表示，他是看網友推薦來的，以為防疫期間沒人排隊，但猜錯了，還是一樣要排。

高雄市瑞豐夜市一度休市消毒，4月23日復市後人潮慘掉9成，五一連假首日湧現消費者，但人潮還是不如清明節連假。逛夜市民眾多戴上口罩，保持社交距離，「安格斯法式紅酒炙燒牛」、「阿容芋頭牛奶」、「瑞豐昌燒烤」等名店吸引不少消費者光顧，入店消費者也採梅花座，錯開座位距離。

花蓮東大門夜市4個出入口管制站、紅外線熱顯像儀設備，趕在五一連假設置完成，首日人數統計每半小時1次，截至晚上7時，單次最高進場人數1500人；少數熱門攤商出現群聚人潮，徒步區不算擁擠，內用人潮明顯減少。

東大門福町夜市主委黃家明表示，夜市已規劃管制出入口等防疫措施，第一線阻隔發燒民眾，讓攤商及遊客比較安心，遊客人數也有回升，雖仍不及平日連假人潮，但以疫情期間來看好很多了。

屏東墾丁則在清明連假後不斷被退房，部分五星級飯店五一連假訂房被退到僅剩1成，直到前天起才有起色，首日晚上飯店及民宿平均住房率約3成，有五星級飯店達到近6成。

不過，截至晚上7時，墾丁大街遊客還是不多，攤販僅剩往日的一半，約只100多攤，墾丁大街業者無奈地說「我們很可憐」。

夜市 連假 社交距離

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