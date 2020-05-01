墾丁五一連假人潮不多 旅宿平均訂房率3成

五一連假墾丁人潮不多，各飯店民宿平均住房率約3成，但也有五星級飯店達6成5，特色民宿達5成。飯店業者表示，只要做好控管風景區人潮總量管制，就能改善人潮擁擠問題。

因應新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫，受清明連假被中央流行疫情指揮中心國家級警報點名「人潮擁擠，勿再前往」，墾丁在清明連假後不斷被退房，連部分五星級飯店在五一連假的訂房都被退到剩1成，直到前天起才陸續有民眾訂房，而今天臨時訂房的遊客不少。

中央社記者訪問墾丁地區各飯店、民宿訂房情形，遊客多數在昨天和今天訂房，今晚平均住房率約3成，明晚約5成。其中，墾丁凱撒飯店今晚與明天住房率在6成上下；墾丁福華渡假飯店今晚約3成半，預估明晚可達4成；部分特色民宿明晚達到5成，而一般民宿約1成半到2成。

恆春半島產業聯盟理事長林榮欽表示，清明連假被點名的11個風景區，五一連假多沒有人潮，有許多遊客在這次訂房時也擔心「會不會回去又要自主健康管理」。

中央疫情指揮中心下午宣布連6天零確診後，部分飯店隨即湧進不少臨時訂房遊客電話。墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，政府只要把每個風景區人潮的總量管制做好，就能改善人潮擁擠問題，也能解除民眾擔心害怕的心理。

今天部分景點湧現人潮，張積光說，多數是一日遊景點，雖然仍有民眾對住宿存有疑慮，不過，因墾丁多數飯店連假價格都對半砍，對於明天的訂房樂觀期待。

屏東縣政府從昨晚起就將墾丁大街視為大型室內場所進行管制，除了設關卡由員警把關要求民眾戴口罩外，也實施人車分流增加大街空間，讓遊客保持社交距離，同時有志工舉牌宣導，也利用無人機廣播宣導，連假3天，墾丁大街都將採同樣管制。中央推出「高速公路1968」」旅遊警示熱點APP，屏東縣有23處景點被匡列，到傍晚6時都是綠燈。