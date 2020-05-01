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水情吃緊台南市7日開始夜間減壓供水 市府呼籲抗旱

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南南化水庫蓄水率不到二成。記者吳淑玲／攝影
台南南化水庫蓄水率不到二成。記者吳淑玲／攝影

台南市水利局表示，現時序已進入5月，臺南地區迄今未有顯著降雨，致各主要水庫蓄水量持續下降，即將進入今年枯水季最乾時期，臺南7日開始夜間減壓供水，市長黃偉哲呼籲防疫同步抗旱請市民一同節水共體時艱。

市長黃偉哲日前在抗旱會議除指示各單位超前部署研擬節水方案外，並要求加強輔導及宣導產業、農業、旅館民宿業等響應節水，及早因應。

水利局表示，經濟部水利署預計5月7日將本市水情燈號由綠燈（水情稍緊）轉換為黃燈（減壓供水），請市民朋友防疫也要抗旱，現在已進入枯水期最乾時期，請大家持續撙節用水，維持節水好習慣。

臺南地區各主要水庫，曾文、烏山頭蓄水量合計1.1億立方公尺，南化水庫剩1779萬立方公尺，依據中央氣象局預報資料預估，未來一季降雨量5月正常偏少，6、7月接近正常。

南區水資源局表示，台南及高雄地區5月7日水情燈號由綠燈（水情稍緊）轉換為黃燈（減壓供水），屆時將於離峰及特定時段（原則為每日22時至翌日6時）實施自來水減壓供水，自來水公司同時針對管線末端或高地區水壓若有不足時，預為配置臨時供水站及水車因應，而不必要的用水如噴水池等則停止。目標是確保各地區5月底前保留一個月民生及產業用水為目標。

南化水庫 抗旱 臺南

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