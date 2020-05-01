快訊

華南永昌證券避險不及大虧47億 正副董事長請辭

影／國家機器動起來？紐時揭中共新冠大外宣三部曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5月桶裝瓦斯凍漲 天然氣每家戶估至少再省30元

聯合報 / 記者黃有容／即時報導
桶裝瓦斯示意圖。 圖／聯合報系資料照片
桶裝瓦斯示意圖。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情期間，桶裝瓦斯本月凍漲！中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，5月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不予調整；國內天然氣價格2日起平均調降10.14%，以家庭用戶每月平均用量計算，每月減少約30.9至46.35元。

中油表示，液化石油氣類的價格是依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理；5月份國際液化石油氣合約價CP較4月上漲，考量新冠肺炎疫情影響，為減輕民眾負擔，5月份價格不調漲，未調足的每公斤4.4元由中油暫時吸收；另外加計先前未調足的吸收金額每公斤0.9元，累計吸收金額為每公斤5.3元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

國內天然氣價格部分，依據政府核定的天然氣價格公式計算，自2日起平均調降10.14%，各類用戶每立方公尺平均調降0.975元；其中公用天然氣事業NG(2)每立方公尺調降1.03元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約30.9至46.35元。

化石 中油 新冠肺炎

延伸閱讀

印度血漿療法遇挫 新冠肺炎重症病患不治

台電發布Q1財報 虧損較去年同期少百億元

台電首季虧73億 較108年同期虧幅收斂百億

中油5月底前提藻礁因應對策 違反可依環評法開罰

相關新聞

影╱台南不見遊客 黃偉哲:只要列入警示毀掉很快

台南市長黃偉哲今天下午視察江南渡假村，看到五一連假的第一天，整個園區竟然是空蕩蕩，工作人員比遊客還多，他忍不住痛批說:「...

2019年消費申訴案榜首 電信類爭議最多

行政院消保處今公布2019年消費申訴案統計，去年共受理5萬2975件消費申訴案，排名前5名分別是電信、房屋、遊戲、手機跟...

影／悶太久出遊象鼻岩爆人潮限百人 遊客大排長龍叫苦

新北市打卡熱點深澳象鼻岩人氣回來了，今天五一連假首日大爆人潮，今天停車場停滿，有大批民眾湧入，中午後開始管制人潮，只容許...

大溪老街一度亮「黃燈」 民眾讚政府有在宣導

五一連假首日，陽光露臉不少民眾出門遊玩，交通部高公局推出1968APP人潮警示顯示，其中桃園市大溪老街在下午3時左右一度...

疫情衝擊財富縮水 為何它卻逆勢上漲9千萬

新冠肺炎衝擊全球經濟，許多人財富縮水，唯獨「它」，身價持續飆漲中。新北市黃金博物館鎮館之寶—220.3公斤的大金磚，和一年前相比，已經漲了八、九千萬元，且有可能再刷新價格。坐擁世界第二大黃金塊，館長王錦華卻淡定地說...

銅鑼灣書店也來此落腳 南西商圈有何文青魔力？

誠品敦南店5月底將熄燈，日前宣布24小時書店「接班人」，在南西店與信義店中選擇了後者，不過未中選的南西店，所在的南西商圈近年已成書店新興集中地，從中山捷運站各出口出發，步行5分鐘內的書店多達11家，類型從綜合、社會政治、人文藝術，到詩、異色、外文等特色不同...

5月桶裝瓦斯凍漲 天然氣每家戶估至少再省30元

新冠肺炎疫情期間，桶裝瓦斯本月凍漲！中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，5月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁...

抹茶山千人朝聖下午退潮 明天人多不多？看天氣

五一連假首日，人潮湧向宜蘭「抹茶山」，通往山上的礁溪鄉五峰旗風景區一早7點55分啟動停車場管制，直到下午3點48分，人潮...

台南、高雄近山區再亮黃燈 明有36度以上高溫機會

天氣晴朗炎熱，中央氣象局持續對台南市、高雄市發布高溫黃色燈號，明天中午前後氣溫可能達36度以上。今天高雄市甲仙測到35....

五一勞動安平老街沒人潮 商家：站了5小時沒賣出半件

今天是五一勞動節連價第一天，被列為熱線景點的安平老街，遊客零零落落，商家說，生意僅往年假日的1、2成；國華街是美食街，下...

1968宜蘭人奇：沒開市的入列 人多的抹茶山未列警示點

1968App監測人潮，宜蘭有11個警示點，但今天白天都是綠燈，縣政府表示，人多的景點未列入，像聖母山莊步道的抹茶山未列...

1968深坑、淡水老街亮黃燈 市府監控則顯示正常

交通部1968今天下午一度顯示新北市淡水、深坑老街出現人潮，從綠燈轉為黃燈，但不久隨即取消深坑老街警示；PK196也顯示...

熱門新聞

他問路易莎如何把85度C壓在地上 網點出殘酷真相：難坐

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

５月生肖運勢大公開！「這個生肖」最衰尾當心車關，千萬事事小心…

國1北上三小客車事故 北部路段多處紫爆

好市多熱食部開賣炸雞 網真實評價引熱議

哇！五一首日 礁溪五峰旗一早人車就滿了一半啟動管制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。