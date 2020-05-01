5月桶裝瓦斯凍漲 天然氣每家戶估至少再省30元

新冠肺炎疫情期間，桶裝瓦斯本月凍漲！中油宣布，自明（2）日凌晨零時起，5月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不予調整；國內天然氣價格2日起平均調降10.14%，以家庭用戶每月平均用量計算，每月減少約30.9至46.35元。

中油表示，液化石油氣類的價格是依「台灣中油液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理；5月份國際液化石油氣合約價CP較4月上漲，考量新冠肺炎疫情影響，為減輕民眾負擔，5月份價格不調漲，未調足的每公斤4.4元由中油暫時吸收；另外加計先前未調足的吸收金額每公斤0.9元，累計吸收金額為每公斤5.3元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

國內天然氣價格部分，依據政府核定的天然氣價格公式計算，自2日起平均調降10.14%，各類用戶每立方公尺平均調降0.975元；其中公用天然氣事業NG(2)每立方公尺調降1.03元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月減少約30.9至46.35元。