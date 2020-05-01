2019年消費申訴案榜首 電信類爭議最多

行政院消保處今公布2019年消費申訴案統計，去年共受理5萬2975件消費申訴案，排名前5名分別是電信、房屋、遊戲、手機跟網購。其中消費爭議冠軍的電信類有1963件，主要原因多為通信訊號或網速品質不良、綁約退款等衍生問題。

消保處指出，根據統計，2019年總共有5萬2975件消費申訴案，排序前5名爭議案件類別分別為電信（1,963件）、房屋（1,561件）、遊戲（1,407件）、手機（1,371件）及網購（1,323件）。

消保處舉例，電信類常見的消費爭議主因多為通信訊號或網速品質不良、綁約退款等衍生問題，像是與電信業者簽約後才發現收訊品質不如預期、反映後也未獲明顯改善，但提前解約卻須支付違約金；也有民眾在電信客服人員促銷下選購新續約方案，事後收到簡訊通知來電答鈴及線上影城等加值服務均已開通，當下不以為意，直到收到帳單時才欲停止加值服務，但已經超過試用期間，只能依約綁定1年。

消保處提醒消費者與電信業者續約或簽新約時，應充分利用審閱期間研讀契約記載事項，並利用服務試用期間測試訊號及網速品質，簽契約時也應留意資費計算方式，以及客服人員說明注意事項與電信業者相關通知。

至於遊戲類消費爭議案件，消保處表示，主因多為遊戲帳號遭停權或封鎖，或網路連線品質等衍生問題， 網購類消費爭議案件則多是退貨遭拒或商品瑕疵等問題。

消保處強調，民眾簽訂契約前，應充分瞭解相關定型化契約應記載及不得記載事項，選購商品前，也應先行檢視相關退換貨資訊。如發生消費糾紛，可撥打1950消費者服務專線，向地方政府消費者服務中心諮詢，或到行政院消費者保護會網站線上申訴。