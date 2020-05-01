經濟弱勢原民建購及修繕住宅補助 即日起至6月30日可申請

為照顧經濟弱勢原住民家戶安居生活，原住民族委員會今年續補助地方政府推動「經濟弱勢原住民建購及修繕住宅計畫」，受理期間5月1日起至6月30日，符合申請資格且有建購或修繕住宅需求的原住民族人，可至戶籍所在地的鄉（鎮、市、區）公所提出申請，建購住宅每戶補助20萬、修繕自有住宅(屋齡須超過7年)最高補助10萬元。

原民會指出，年滿20歲、家庭年所得及財產總額皆符合規定的原住民，就可提出申請，並優先補助低收入戶與中低收入戶家庭，補助額度為建購住宅每戶20萬元，修繕自有住宅（屋齡須超過7年）則最高10萬元。

原民會主委夷將Icyang表示，為滿足更多經濟弱勢家庭的居住需求，原民會不僅增加預算，並要求地方政府依財政能力編列配合款，今年預計投入1.1億元經費。

此外，內政部每年7月至8月份也提供租金補貼、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼等住宅補貼方案，原住民身分可獲得優惠利率，可向房屋所在地之直轄市、縣（市）政府詢問或至內政部官網查詢。