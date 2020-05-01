快訊

疫情趨緩逐步解禁 長照機構今起改採實名預約訪視

指揮中心桌上擺6顆大西瓜！連6天0確診 總計429例

影／全國首創「零接觸防疫平台」不接觸病人也能照護

聯合報 / 記者 顏凱勗 潘姣琪/台北即時報導
台北醫學大學附設醫院與工研院等單位合作，研發「零接觸式防疫科技平台」，大幅降低照顧團隊進入負壓隔離病房的次數。記者顏凱勗／攝影
台北醫學大學附設醫院與工研院等單位合作，研發「零接觸式防疫科技平台」，大幅降低照顧團隊進入負壓隔離病房的次數。記者顏凱勗／攝影

受新冠肺炎疫情影響，讓一線醫護人員難以負荷，對此工研院與台北醫學大學附設醫院攜手合作，全國首創在類負壓隔房病房中導入由工研院開發之「非接觸影像心律偵測」及「物聯網智慧閘道器」（IoT Gateway）兩項技術的「零接觸式防疫科技平台」，用非接觸、24小實遠距互動、掌握生理資訊三大優勢力抗疫情的同時，也能讓病人、疑似確診者、醫護人員能在「零接觸」的狀態下還能有效獲得治療及工作。

工研院執行長鄭仁傑講解說目前系統已經整備完成，五月上線啟用，北醫自己本身有類負壓病房，約有20床正在測試當中，研發技術中，在病房內透過鏡頭、紅外線利用AI科技，不用接觸就能取得病患心律、呼吸、體溫、離床等生理資訊等。病患也可透過行動裝置掃描QR code下載醫院App，隨時掌握自身生理數據、醫療紀錄及電子衛教資源。

台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰表示，醫護人員每日平均進入病房接觸病人約12-15次，每次進入隔離病房前都要全副武裝，花上20分鐘穿上防護衣，才能進入病房為病人量測生理數值，離開病房後又得要嚴陣以待，脫下防護衣進行消毒，整個過程不但耗時且耗費資源，這項技術除了同時保護醫護、病患且還能有效提高工作效率、減少人力浪費、避免頻繁汰換隔離衣造成環境壓力，而這項技術也並非只局限於心冠肺炎，未來將運用在重症、長照上，讓資訊整合變得更容易。

醫護人員 北醫

延伸閱讀

確保防疫物資充足 75%酒精即起管制出口

超狂！瑪丹娜檢出新冠肺炎抗體 開車盡情呼吸病毒空氣

沒領抗疫補助反丟飯碗 數十名援助湖北醫護被裁員

林口社宅挺防疫 隔離或無薪假住戶租金打八折

相關新聞

被罵翻！台東猴子山人潮示警 1968急改為小野柳風景區

交通部結合中華電信利用基地台開發人潮警示1968 APP，台東有8處，猴子山是其中一處，但因猴子山為海軍雷達站所在地，引...

在家採檢200元愛滋篩檢今開跑 再等11天還能超商取貨

為鼓勵民眾了解自身健康狀況，疾管署今宣布，今年度「在家愛滋自我篩檢計畫」即起辦理，民眾前往合作民間團體、衛生局所等或自動...

留彈性、無損公益、不影響同婚 這3點保住同性伴侶註記

同婚專法通過後，同性伴侶註記是否取消備受關注，內政部今年邀集地方政府與民團討論是否該訂下落日期限。據了解，政務委員羅秉成...

同婚上路將滿周年 仍有2587對只註記沒結婚

司法院釋字第748號解釋施行法去年5月17日通過，本月將滿一周年，而截至4月初，辦理同性結婚登記者共有3600對，而由各...

影／全國首創「零接觸防疫平台」不接觸病人也能照護

受新冠肺炎疫情影響，讓一線醫護人員難以負荷，對此工研院與台北醫學大學附設醫院攜手合作，全國首創在類負壓隔房病房中導入由工...

最小11歲！被散布私密照 未成年占兩成

婦女救援基金會2015年開設「未得同意散布性私密影像」求助專線，至2019年已接獲487起求助案件，一年超過百件，其中高達兩成是未成年少女，最年輕的僅11歲。有些孩子因玩網路遊戲，對方要求用照片換寶物、遊戲點數，而落入陷阱。

天氣逐漸炎熱 腸病毒超強傳染力1個病患可傳染5人

天氣漸漸炎熱，腸病毒持續增溫，腸病毒傳染力極強，1個腸病毒患者可能傳染給5個小朋友，如未留意就有感染的風險。南投縣衛生局...

同婚上路周年／關鍵3點 保住同性伴侶註記制度

同婚專法通過後，同性伴侶註記是否取消備受關注，內政部今年邀集地方政府與民團討論是否該訂下落日期限。據了解，政務委員羅秉成與地方政府意見相似，都認為對同志伴侶而言，註記與結婚難度有落差，不應全數刪除註記，也要顧及無同婚國的跨國同志伴侶權益，維持雙軌制度是「保留彈性、無損公益、不影響同婚」。

同婚上路周年／伴侶註記該不該走入歷史？

《司法院釋字第七四八號解釋施行法》5月17日將滿一周年，截至4月初，辦理同性結婚登記者共有3600對，而由各地方政府辦理的同性伴侶註記，也仍有2587對。

我們都有病：媽媽是最美的光頭、你的爺爺不是你的爺爺

好不容易獲得幸福、在職場衝刺、背負家庭重擔時......生病了。《我們都有病》是由三位年輕癌友共同創辦的病友社群，一段段關於疾病的故事集結成書，透過病友與照顧者令人動容的真實分享，讓生病這件事變得不再這麼可怕：「不提倡正向樂觀的心靈雞湯，只聊真實又有病的人生」。

我國新南向醫療科研布局柬埔寨 供應防疫物資給歐美

科技部表示，屏東基督教醫院受補助成立「台泰醫療科技人文海外科研中心」，結合新南向國家資源，供應千萬件防疫物資給歐美國家。...

原住民假牙補助上路 陳瑩：補助日期可回溯至年初

民進黨立委陳瑩今天表示，原住民假牙補助計畫已於1月1日公布，卻因防疫期間，導致假牙補助計畫遲遲未上路；因此向原民會爭取到...

熱門新聞

他問路易莎如何把85度C壓在地上 網點出殘酷真相：難坐

公告停業才3天！20年「麻布茶房」急轉彎：繼續營業

５月生肖運勢大公開！「這個生肖」最衰尾當心車關，千萬事事小心…

國1北上三小客車事故 北部路段多處紫爆

連日+0很快能回歸正常生活？ 急診醫曝關鍵：幾年內回不去

好市多熱食部開賣炸雞 網真實評價引熱議

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。