影／全國首創「零接觸防疫平台」不接觸病人也能照護

受新冠肺炎疫情影響，讓一線醫護人員難以負荷，對此工研院與台北醫學大學附設醫院攜手合作，全國首創在類負壓隔房病房中導入由工研院開發之「非接觸影像心律偵測」及「物聯網智慧閘道器」（IoT Gateway）兩項技術的「零接觸式防疫科技平台」，用非接觸、24小實遠距互動、掌握生理資訊三大優勢力抗疫情的同時，也能讓病人、疑似確診者、醫護人員能在「零接觸」的狀態下還能有效獲得治療及工作。

工研院執行長鄭仁傑講解說目前系統已經整備完成，五月上線啟用，北醫自己本身有類負壓病房，約有20床正在測試當中，研發技術中，在病房內透過鏡頭、紅外線利用AI科技，不用接觸就能取得病患心律、呼吸、體溫、離床等生理資訊等。病患也可透過行動裝置掃描QR code下載醫院App，隨時掌握自身生理數據、醫療紀錄及電子衛教資源。

台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰表示，醫護人員每日平均進入病房接觸病人約12-15次，每次進入隔離病房前都要全副武裝，花上20分鐘穿上防護衣，才能進入病房為病人量測生理數值，離開病房後又得要嚴陣以待，脫下防護衣進行消毒，整個過程不但耗時且耗費資源，這項技術除了同時保護醫護、病患且還能有效提高工作效率、減少人力浪費、避免頻繁汰換隔離衣造成環境壓力，而這項技術也並非只局限於心冠肺炎，未來將運用在重症、長照上，讓資訊整合變得更容易。