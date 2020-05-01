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在家採檢200元愛滋篩檢今開跑 再等11天還能超商取貨

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
唾液篩檢試劑。圖／疾管署提供
唾液篩檢試劑。圖／疾管署提供

為鼓勵民眾了解自身健康狀況，疾管署今宣布，今年度「在家愛滋自我篩檢計畫」即起辦理，民眾前往合作民間團體、衛生局所等或自動服務機設置處，支付200元費用後取得篩檢試劑，在家就能做愛滋篩檢，此外，網路訂購超商取貨通路預計5月12日開放。

依聯合國愛滋病規劃署訂定90-90-90目標，90%感染者知道自己病況、90%知道病況者服用藥物及90%服用藥物者病毒量成功抑制，我國去年成果為88-92-95，推估我國仍有12%感染者尚未知自身感染狀態。

據疾管署統計，去年「在家愛滋自我篩檢計畫」共提供5萬多人次篩檢服務，民眾上網登錄檢驗結果陽性率為0.7%。

疾管署副署長羅一鈞表示，今年為了「抓」住「熟客」，無論檢驗結果為陽性或陰性，依包裝指示上傳「試劑編號」照片、登錄檢驗結果及註冊會員(匿名)，將核發免費試劑電子兌換券1張，該兌換券可留至明年自用或轉贈親友使用。

羅一鈞說，有性行為者，建議至少進行一次篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行一次篩檢；若有感染風險行為(如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等)，建議每3至6個月篩檢一次，以了解自身愛滋感染狀況。

自我篩檢試劑為初步檢驗，民眾若初步篩檢呈陽性，無須過度驚慌，並儘速至愛滋指定醫事機構進一步確認檢驗，疾管署補助當次就醫掛號費及部分負擔。此外，衛生局及相關民間團體也提供篩檢諮詢及篩檢陽性個案轉介或陪伴就醫等服務，如有需求可多加利用。

愛滋病 衛生局 性行為

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