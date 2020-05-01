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天氣逐漸炎熱 腸病毒超強傳染力1個病患可傳染5人

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
天氣逐漸炎熱，又到腸病毒好發季節，腸病毒傳染力強，又無特效藥，只有正確勤洗手，才能確保幼童健康。圖／南投縣衛生局提供
天氣逐漸炎熱，又到腸病毒好發季節，腸病毒傳染力強，又無特效藥，只有正確勤洗手，才能確保幼童健康。圖／南投縣衛生局提供

天氣漸漸炎熱，腸病毒持續增溫，腸病毒傳染力極強，1個腸病毒患者可能傳染給5個小朋友，如未留意就有感染的風險。南投縣衛生局長黃昭郎說，腸病毒並無特效藥，也無疫苗可預防，只有學童養成正確洗手習慣，才能遠離腸病毒。

南投縣衛生局表示，南投縣去年沒有腸病毒病例，但鄰近彰化曾有腸病毒重症病例，大家更應小心謹慎，並謹記「濕、搓、沖、捧、擦」5大口訣，即「在水龍頭下把雙手淋濕」、「擦上肥皂，雙手相互搓揉，讓小朋友養成正確的洗手方式，並勤洗手。

衛生局提醒家中有嬰幼兒的民眾及教托育機構，應隨時留意幼童及學童的衛生健康，校園每日500PPM漂白水進行環境消毒，尤其是課桌椅、玩具、門把及廁所等幼童常接觸的環境。

嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應落實「生病不上課」，並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，若發現幼童疑似有手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒感染，應請假在家休息，避免出入公共場所，家長須留意家中3歲以下嬰幼兒是否出現重症前兆病徵，掌握黃金治療時間，儘速至腸病毒重症責任醫院衛生福利部南投醫院、埔基醫療財團法人埔里基督教醫院就醫。

天氣逐漸炎熱，又到腸病毒好發季節，腸病毒傳染力強，又無特效藥，只有正確勤洗手，才能確保幼童健康。圖／南投縣衛生局提供
天氣逐漸炎熱，又到腸病毒好發季節，腸病毒傳染力強，又無特效藥，只有正確勤洗手，才能確保幼童健康。圖／南投縣衛生局提供

腸病毒 衛生局 患者

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