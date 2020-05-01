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不敢跑醫院匿篩人數少3成 疾管署推愛滋在家篩

中央社 / 台北1日電

疫情影響，愛滋匿名篩檢人數降3成。疾管署今天宣布，今年在家自我篩檢計畫即起開跑，網路訂購超商取貨預計12日開放，不用跑醫療院所就能篩檢，估7萬人次受惠。

衛生福利部疾病管制署上午發布新聞稿指出，為鼓勵民眾了解自身健康狀況，今年度「在家愛滋自我篩檢計畫」自5月1日起辦理，民眾前往合作民間團體、衛生局（所）等362個實體服務點或26台自動服務機設置處，支付新台幣200元費用後取得篩檢試劑，在家就能做愛滋篩檢。

此外，網路訂購超商取貨通路預計於12日開放。

疾管署副署長羅一鈞上午受訪時表示，根據統計，今年1月至4月30日愛滋感染新發人數為453人，比去年同期下降34%。原估計疫情平穩應是比去年下降1到2成，但下降超過3成，超乎預期。對照今年匿篩的人數也比去年同期下降3成，推測匿篩人數變少是新發確診人數變少的原因之一。

羅一鈞說，匿篩人數變少可能是受2019冠狀病毒疾病疫情（COVID-19）影響，因匿篩主要是到醫療院所及同儕團體進行，受疫情影響，大家不敢到醫院或不想出門。現在提供在家愛滋篩檢，民眾不用出門就能取得篩檢試劑，兼顧方便和隱私，今年預計提供7萬名額。

此外，羅一鈞表示，為了培養回頭客，今年推出新制度，使用者無論檢驗結果是陽性或陰性，都可依包裝指示上傳「試劑編號」照片、登錄檢驗結果及註冊會員（匿名），將核發免費試劑電子兌換券1張，兌換券可自用或轉贈親友使用。

民國108年「在家愛滋自我篩檢計畫」共提供5萬多人次篩檢服務，民眾上網登錄檢驗結果陽性率為0.7%，估計找到約200名感染者。

羅一鈞說，推估台灣仍有12%感染者還不知道自身感染狀態。有性行為者，建議至少進行1次篩檢；有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等），建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身愛滋感染狀況。

愛滋 疫情 衛生局

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